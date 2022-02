El metaverso fashion

CIUDAD DE MÉXICO.-Una inmersión total en un mundo alterno, el gran salto de las redes sociales, donde la experiencia será equivalente a la realidad, un universo como el de The Matrix con avatares que tomarán nuestro lugar. Y sí, donde ya el mundo está comprando las denominadas NFT (Non Fungible Tokens o Bienes no Fungibles), que no existen en la realidad.

«No hay una descripción aceptada universalmente del metaverso creado por Mark Zuckerberg. Pero, explicado de una manera coloquial, se trata de un entorno digital en donde podemos interactuar por medio de avatares, borrando limitaciones físicas. Un universo alterno que cambiará todo por medio de nuevas experiencias y formas de expresión. El metaverso es la próxima gran plataforma tecnológica», comenta Christian Acquista, experto en tendencias de la plataforma WGSN.

Un espacio digital que ya ha comenzado a funcionar también en la moda, ya que existen firmas, de lujo y otras más accesibles, que han lanzado productos virtuales, que llegan a alcanzar millones de dólares, pensados sólo para esa nueva realidad, cuyo crecimiento fue acelerado por la pandemia y la pasión por los videojuegos, los cuales pueden considerarse como el primer antecedente del metaverso.

«Desde el 2003 existían ya modelos digitales como Lil Miquela, pero hoy ya se está discutiendo si la bolsa Birkin digital, intervenida por algún artista, se puede comprar en ese mundo en un valor cuatro veces más que en el real», comenta Gustavo Prado, analista experto en tendencias de la plataforma Trendo México.

¿Pero qué obtiene un cliente al comprar algo que no existe físicamente? «El comprador obtiene hoy productos exclusivos para poder usar en sus avatares o coleccionar como piezas de arte que puede presumir en sus redes sociales y que, además, como coleccionista, puede vender mucho más caro en un futuro», asegura Acquista.

Y así, muchas firmas están incursionando en este universo, con lo que marcan nuevas pautas de consumidor. Entre ellas están Balmain, Ralph Lauren, Gap, Calvin Klein, Armani, Diesel, Dolce & Gabbana y otras.

«Recientemente GAP vendía una prenda físicamente en 9 dólares. Si pagabas 26 más tenías acceso a su NFT, si además pagabas 436 dólares más te daban acceso a un NFT todavía más exclusivo. Estas prendas sólo puedes presumirla en tus redes», puntualiza Prado.

Es de esta forma como la moda irá explorando, cada día más, las ventajas de tener presencia en el mundo virtual, mezclándolo con el físico y contribuyendo también a preservar el medio ambiente.

«Definitivamente, el mundo ‘figital’ (físico/digital) cada vez estará más mezclado entre sí, por lo que veremos que estas prácticas de compra digital irán en aumento», aclara Christian, quien añade que en esta década se verá ya un gran desarrollo del metaverso.

Existe también el peligro de que todo este mundo idílico sea uno totalmente alejado de la realidad.

«Este es un tema que se ha explorado en la ciencia ficción: ¿hasta qué punto somos lo que aparentamos ser en las redes. Si manejo un robot a distancia, eso soy yo? Si mis fotos ultra alteradas por filtros están en todo Instagram. ¿quién soy yo? ¿Como me veo en foto o como soy en realidad?», cuestiona Prado.