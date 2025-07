El mayor título de Leylah Fernández llega en Washington gracias a hamburguesas y papas fritas

WASHINGTON (AP) — El título de tenis más importante en la carrera de Leylah Fernández se hizo realidad el domingo en el Abierto de Washington, con la ayuda de un revés impresionante, algunas soberbias devoluciones y energía cortesía de las hamburguesas y papas fritas de Shake Shack.

La zurda Fernández, una canadiense de 22 años que ocupa el puesto 36 del ranking, culminó una gran semana de partidos reñidos con una victoria contundente: despachó 6-1, 6-2 a Anna Kalinskaya.

Fernández conquistó su cuarto trofeo de individuales —todos en torneos de cancha dura— y el primero en un certamen WTA 500. Estuvo muy cerca de un campeonato de Grand Slam cuando era adolescente en el Abierto de Estados Unidos 2021, llegando hasta la final en Nueva York antes de perder ante Emma Raducanu.

Casi hubo una revancha en Washington, pero Kalinskaya eliminó a Raducanu en las semifinales el sábado.

La final masculina se jugaba más tarde entre el australiano Alex de Miñaur (7mo cabeza de serie) y el español Alejandro Davidovich Fokina (12do cabeza de serie).

Fernández tuvo que exprimirse en su sección del cuadro.

Necesitó 2 horas y 19 minutos para eliminar a la sembrada número uno Jessica Pegula —subcampeona del Abierto de Estados Unidos del año pasado— en tres sets en la segunda ronda. Después empleó 2 horas y 20 minutos para vencer a Taylor Townsend en los cuartos de final, y 3 horas y 12 minutos para una victoria en tres desempates contra la tercera preclasificada Elena Rybakina —campeona de Wimbledon 2022— en las semifinales.

Después de cada uno de los dos últimos partidos, Fernández y su padre —quien también es su entrenador— optaron por comer en Shake Shack.

“Comimos hamburguesas, hot dog, papas fritas con queso —todo lo que un atleta no debería comer antes de un partido, pero funcionó,” dijo Fernández sobre lo que comió después del partido contra Townsend. “Me dio los nutrientes adecuados para recuperarme de los calambres y prepararme para la siguiente ronda”.

Después del maratón contra Rybakina, Fernández dijo que ella y su padre “estaban enviándose mensajes, y yo dije, ‘OK, ¿qué quieres comer esta noche?’ Ambos respondimos al mismo tiempo: hamburguesas. … Esa fue más o menos mi dieta durante toda la semana”.

Funcionó: Este fue el primer título para Fernández desde octubre de 2023 en el Abierto de Hong Kong.

Además, llegó a Washington con un récord negativo esta temporada y no había ganado más de dos partidos en el mismo torneo desde noviembre pasado.

“He pasado por tantos desafíos diferentes esta semana. Me ha hecho más fuerte, de alguna manera, que si puedo superar esta semana —a través de los calambres, los partidos largos, el calor, la humedad— puedo superar cualquier cosa,” dijo Fernández. “Así que estaba muy feliz de haber podido no solo empujarme físicamente hasta los límites, sino también mentalmente. Así que eso me ayudará, espero, para futuros torneos.”

Contra Kalinskaya, quien ocupa el puesto 48 y no había perdido un set hasta el domingo, Fernández salvó el único punto de quiebre que enfrentó mientras rompía el servicio cuatro veces.

Una clave: Fernández ganó 10 de los 12 puntos cuando Kalinskaya empleó un segundo servicio. Otra: Kalinskaya —una rusa de 26 años que tiene un récord de 0-3 en finales de la gira— terminó con 24 errores no forzados y solo nueve tiros ganadores.

“Impresionante lucha esta semana,” le dijo Kalinskaya a Fernández. “Realmente lo mereces.”