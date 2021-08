‘El Güero’ Castro no le teme a segundas partes

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún no finaliza las grabaciones de La Desalmada y el productor José Alberto “El Güero” Castro ya alista su siguiente proyecto, Corona de Lágrimas 2.

A casi 10 años del estreno de la primera parte, Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Ernesto Laguardia, África Zavala, José María Torre, Mane de la Parra y Alejandro Nones regresarán a la pantalla chica con una nueva historia qué contar.

“Ahorita es crear algo nuevo en cuanto a la línea de la historia, vamos a darle una extensión a la vida de estos personajes.

“Los vamos a encontrar al día de hoy, cómo van, qué es lo que les pudo haber pasado, los retos a los que se enfrentarán y cómo el amor de una madre tan importante, como el que hizo Victoria, sigue teniendo ese peso y fundamental, sobre todo en las raíces y en la célula de la familia latinoamericana”, afirmó Castro en entrevista.

El productor busca mantener a todo el equipo original del remake de la versión de Valentín Pimstein de 1965, por lo que el creador de la historia, Jesús Calzada, quien estuvo en el proyecto de 2012, también es incluido en la nueva.

“Hay temas muy latentes y vigentes para abordar, como el acoso, la parte del ciberbullying, el empoderamiento y el desarrollo de la mujer y la posibilidades, hoy por hoy, de cómo está la sociedad, la unión familiar, la comunicación o identidad que debe de haber”, expresó.

En diciembre comenzará con las grabaciones y para mayo del próximo año iniciará con la producción del remake de El Maleficio, mítica telenovela de Ernesto Alonso que se emitió entre 1983 y 1984, como parte del concepto Fábrica de Sueños.

“Tener la posibilidad de hacerla es una gran responsabilidad, tengo muchas ganas de producirla, creo que hay muchos elementos tecnológicos, de efectos e imagen que me gustaría aplicar para dar una imagen más potente a la historia”, indicó el ex de Angélica Rivera.

Por el momento, Castro disfruta de La Desalmada, que se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas por Las Estrellas y cuyo éxito, según comentó, es gracias al gran trabajo en equipo que han realizado todos los involucrados.

“Tuvimos un periodo fuerte y largo de telenovelas sobre el narco, la circunstancia difícil, social y económica de la calle y la gente. Mi apuesta en este momento fue volver al melodrama, poderle contar a la gente historias de amor intrínsecas en las relaciones humanas y no basarme quizá en la parte de la violencia o del narco”, aseguró.

No contrata escándalos

Hace un año, Livia Brito fue acusada de haber golpeado a un fotógrafo en Cancún, Quintana Roo, al que incluso, junto a su novio, le robaron su equipo y algunas pertenencias.

Castró rechazó que el escándalo haya influido para contratar a la actriz como estrella de La Desalmada.

“Nunca me ha gustado, ni he basado ninguno de mis trabajos con base en un morbo, una noticia o escándalo, no lo sé hacer. La circunstancia por la que pasó Livia o por la que ha tenido ciertos problemas mediáticos obedece a parte de su vida personal y no es algo que a mí me competa.

“Yo, lo que procuro de ver, como todas las personas con las que trabajo, es su vida profesional; me he mantenido muy al margen de la circunstancia porque es algo que no me compete ni estuve ahí”, compartió “El Güero”.