Arrasa huracán Henri con concierto ‘We Love NYC’

Unas personas abandonan una sección de Central Park luego de que los organizadores cancelaron el concierto "We Love NYC: The Homecoming Concert" por las peligrosas condiciones meteorológicas, el sábado 21 de agosto de 2021, en Nueva York. [Foto por Andy Kropa/Invision/AP]

NUEVA YORK.- El concierto en Central Park con el que Nueva York festejaba haber superado la crisis de Covid-19 fue suspendido abruptamente por la fuerza de la naturaleza.

Alrededor de 60 mil personas, según estimaban los organizadores, disfrutaban una tarde de música y sol sin necesidad de distanciamiento social ni cubrebocas cuando a medio show, luego de que Barry Manilow interpretara “Copacabana” (a las 19:35 hora local), sonaron los primeros truenos. Minutos antes ya llovía, por lo que las autoridades llamaron a la audiencia a protegerse.

Instantes después, el show We Love NYC. The Homecoming Concert, transmitido por CNN a nivel mundial, quedaba cancelado ante el inminente arribo del huracán Henri.

El optimismo y el anhelado festejo dieron paso a la confusión. En un principio se trataba de una interrupción del evento, no de la suspensión, pues todos contaban con ver en vivo a estrellas como Paul Simon y Bruce Springsteen. Los meteorólogos pronosticaron que el fenómeno tocaría tierra esta madrugada.

“Nos sentimos bien respecto al clima para el concierto, podremos llevarlo a cabo”, declaró el viernes el Alcalde Bill de Blasio

“(Pretendemos) decirle a la gente que Nueva York ha vuelto, decírselo al mundo entero”.

En lugar de cinco horas de show, los asistentes disfrutaron la mitad del programa, con figuras como Carlos Santana, Earth, Wind & Fire y Journey, con un par de hits por turno.

“El sonido de una ciudad siempre llena fue reemplazado por sirenas, pero gracias a la valentía y profesionalismo de los trabajadores de la salud no acabó todo ahí. Una vez fuimos el epicentro de este virus, ahora vamos a ser el epicentro de la recuperación”, saludó al inicio la presentadora Gayle King.

A las 17:00 horas, la Orquesta Filarmónica local interpretó las conocidas “New York State of Mind” y “New York, New York”. Luego se sumó el tenor Andrea Bocelli, quien tocó la flauta transversa y entonó “You’ll Never Walk Alone” y “O Sole Mio”, descrita por él como un recordatorio de que siempre sale el sol después de la tormenta.

Jennifer Hudson también cantó con el conjunto el aria “Nessun Dorma”, lo que le valió tantos aplausos como los que recibió un vendedor de hot dogs del parque, invitado para presentar un acto.

El guitarrista mexicano Carlos Santana, con sombrero y playera negra, puso el ritmo gracias a “Maria, Maria” y dos temas junto a Rob Thomas: “Move”, nuevo sencillo, y el hit “Smooth”.

No faltó el hip hop en su lugar de origen, con Polo G y LL Cool J, además de los cantautores JP Saxe, Julia Michaels y Kane Brown. También causaron furor dos bandas emblemáticas: Journey, que deleitó con “Anyway You Want It” y “Don’t Stop Believin'”, y Earth, Wind and Fire, con “September”.

Cada asistente debía haber mostrado al menos una dosis de vacunas contra coronavirus para ingresar. Sin embargo, The New York Times indicó que al anunciarse el show, el 7 de junio, la ciudad promediaba 242 positivos de Covid diarios, mientras que ahora son casi 2 mil, producto de la variante Delta.