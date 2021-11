El Gobierno Municipal pide disculpas a familiares de víctimas de desaparición forzada a manos de la SEMAR

Nuevo Laredo, Tam.- Juan Ángel Martínez Salazar, Secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo dio disculpas públicas a familiares de víctimas de desaparición forzada a manos de la Marina, en un acto que la pasada administración panista no realizó, pese a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado 13 de julio en la Plaza Primero de Mayo, el contralmirante Ramiro Lobato Camacho, titular de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la SEMAR y encargado del acto solemne a nombre de dicha secretaría, destacó que en atención a la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ofreció una disculpa pública a familiares de víctimas de desaparición por parte de la Marina.

En el acto se ofreció una disculpa por parte del Gobierno del Estado, pero la anterior administración panista hizo caso omiso a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En esta ocasión y a nombre del Republicano Ayuntamiento que preside Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Secretario del Ayuntamiento ofreció unas sinceras disculpas a familiares de las víctimas de desaparición forzada ocurridas en los primeros meses de 2018.

“Estamos reunidos a instancia de la CNDH, quien emitiera sendas recomendaciones a diferentes entes del gobierno, como es la Secretaría de Marina, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Gobierno de Nuevo Laredo; todos en una ceremonia celebrada con anterioridad y con la presencia de diferentes autoridades, incluyendo la Secretaría de Gobernación, pidieron una disculpa a las víctimas de tan condenables hechos sufridos en el año 2018, todos pidieron una disculpa menos el Gobierno de Nuevo Laredo, quien desconociendo los alcances de una recomendación de esta naturaleza, se lavaron las manos y no pidieron la disculpa a las víctimas y sus familiares. Quizás fue la soberbia, quizás la ignorancia, quizá los dos” enfatizó Martínez Salazar.

Aseveró que el actual Gobierno Municipal de extracción morenista, “este si es un Gobierno Humanista, para la gente y por la gente, que este Gobierno no será de la simulación, que este Gobierno no será el de las camionetas clonadas”, esto en referencia a dos unidades clonadas de la Marina usada por personal de la SEMAR para cuidar al entonces alcalde, Enrique Rivas Cuéllar.

“Que aquí, desde el primer día de esta administración, el respeto a los derechos humanos es el objetivo principal, aquí seremos respetuosos del ejercicio más amplio de la libertad, porque sólo las sociedades libres son las que avanzan y transforman y ese es el deseo de una mujer, que es nuestra presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal” acotó Martínez Salazar.

Señaló que la pasada administración fue omisa en cumplir la recomendación de la CNDH, “la omisión también es una falta, la omisión es hasta un delito, por ellos aquí hemos atendido y escuchado a todas las voces, y hoy les decimos a ustedes, las víctimas de la violencia, lo que se debió haber dicho por dignidad y por respeto, por decoro y por vergüenza, que a nombre del Gobierno Municipal se les pide una sincera una sincera disculpa, una disculpa por ser omisos, por no levantar la mano y por no luchar por sus ciudadanos por no encabezar la lucha y el respeto a los derechos humanos”.

A nombre de los familiares de víctimas de desaparición a manos de la SEMAR, Marta Fabiola señaló “ninguna disculpa pública es suficiente para hacer menos doloroso nuestro sufrimiento, en el año 2018, mientras la Marina se llevaba nuestros familiares, el gobierno municipal nos dio la espalda, fingió escucharnos y hacernos caso y al final nos dejaron solos. Que Dios los perdone, si acaso tienen perdón y hoy aceptamos esta disculpa pública del Gobierno Municipal porque queremos iniciar una nueva relación de respeto con la presidenta Carmen Lilia Canturosas”.

Por su parte, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y quién documentó desde un inicio los casos de desaparición por parte de personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, agradeció el apoyo de los medios de comunicación de esta frontera, que informaron los hechos.

Recordó el acto público de disculpa el pasado 13 de julio, en donde por omisión deliberada el Gobierno Municipal, encabezado por Enrique Rivas Cuellar, no ofreció esa disculpa instruida en la recomendación de la CNDH “y así se los hicimos saber al representante de la Comisión de Derechos Humanos, y se trata de un derecho de las víctimas”.

La disculpa pública tiene una trascendencia histórica, para que esto nunca vuelva a pasar ni en Nuevo Laredo ni en ninguna parte de México, que esto no vuelva a ocurrir, donde personal de la Marina violó la ley. Todavía nos faltan 24 personas por localizar y nos falta hacer justicia en aquellas que localizamos sin vida y de quienes sobrevivieron”, destacó Ramos Vázquez.

Familiares de víctimas de desaparición forzada y sobrevivientes solicitaron al Gobierno Municipal la construcción de un memorial en recuerdo de las víctimas, que sería construido en la Plaza Primero de Mayo.

Estuvieron presentes en el acto, el primer síndico de la administración Jesús Jasso Montemayor, la cuarta regidora Nubia Almaguer y Andrés Muñoz de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México y María Elena Domínguez Rodríguez del Colectivo Buscando Mi Razón de Vida.