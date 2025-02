¿El auge del desayuno en los restaurantes de EU aumenta en el precio de los huevos?

Es el problema de la gallina y el huevo: los restaurantes luchan con los precios récord de los huevos en Estados Unidos, pero sus omelets, revueltos y huevos rancheros podrían ser parte del problema.

El desayuno está en auge en los establecimientos de Estados Unidos. First Watch, una cadena de restaurantes que sirve desayunos, almuerzos y comidas, casi cuadruplicó el número de sus sucursales en la última década, alcanzando las 570. Eggs Up Grill tiene 90 restaurantes en nueve estados del sur, en comparación con 26 en 2018. Another Broken Egg Café, con sede en Florida, celebró la inauguración de su restaurante número 100 el año pasado.

Las cadenas de comida rápida también han añadido más platillos para el desayuno. Starbucks, que lanzó los “egg bites” en 2017, ahora tiene un menú de desayuno con 12 platillos diferentes que contienen huevos. Wendy’s reintrodujo el desayuno en 2020 y ofrece diez platillos con huevos.

El sitio web de reseñas Yelp informó que, el año pasado, abrieron en Estados Unidos 6.421 restaurantes de desayunos y almuerzos, 23% más que en 2019.

En tiempos normales, los productores podrían satisfacer la demanda de todos esos huevos. Pero el actual brote de gripe aviar, que hasta ahora ha obligado a las granjas a sacrificar más de 145 millones de pollos, pavos y otras aves, ha provocado una escasez de suministros y un aumento en los precios. En enero, el precio promedio de los huevos en Estados Unidos alcanzó la cifra récord de 4,95 dólares por docena.

El porcentaje de huevos que van a los restaurantes de Estados Unidos en comparación con otros lugares, como supermercados o fabricantes de alimentos, no está disponible públicamente. U.S. Foods, un proveedor de restaurantes, y Cal-Maine Foods, el mayor productor de huevos enteros en Estados Unidos, no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Pero es casi seguro que la demanda de los restaurantes va en aumento. El tráfico de clientes en esos sitios de Estados Unidos ha crecido más desde 2019 para las comidas matutinas, según la firma de investigación de mercado Circana. Las horas previas al almuerzo representaron 21% de las visitas totales a restaurantes en 2024.

Los sándwiches de desayuno son el producto más popular en las visitas matutinas, señaló Circana, y 70% de los sándwiches de desayuno en los menús de Estados Unidos incluyen huevos.

Ricky Richardson, CEO de Eggs Up Grill, comentó que los restaurantes de desayuno despegaron después de la pandemia de COVID porque la gente anhelaba comodidad y conexión. A medida que la inflación encareció los alimentos, los clientes vieron el desayuno y el almuerzo como opciones más asequibles para comer fuera, dijo.

El crecimiento en la demanda de los restaurantes revierte un patrón que surgió durante la pandemia, cuando los consumidores intentaron abastecerse de huevos para uso doméstico, pero los restaurantes necesitaban menos, según Brian Earnest, economista principal de proteínas animales de CoBank.

Desde entonces, las preferencias cambiantes han impuesto una mayor presión en el mercado. Los estadounidenses buscan cada vez más proteínas con pocos ingredientes añadidos, y los huevos cumplen con ese requisito.

“Los consumidores piensan que los huevos son realmente frescos, así que, si preparas algo con huevos, sabes que es fresco”, dijo Earnest.

Para abordar las preocupaciones sobre los derechos de los animales, McDonald’s y algunas otras empresas han adoptado el uso de huevos 100% de gallinas no enjauladas, lo que limita el número de proveedores. Diez estados, entre los que están California y Colorado, han aprobado leyes que exigen que los huevos que se venden provengan de entornos libres de jaulas.

“Esto hace que el mercado sea mucho más complicado de lo que era hace 20 años”, dijo Earnest.

El aumento en los precios afecta gravemente a los restaurantes. La semana pasada, los precios mayoristas de los huevos alcanzaron un promedio nacional de 7,34 dólares por docena, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Eso fue un incremento de 51% con respecto a los primeros días del año. Los costos mayoristas pueden ser más altos que los precios minoristas, ya que los supermercados utilizan los huevos como un producto con pérdidas para atraer a los clientes.

Algunas cadenas, como Waffle House, han añadido un recargo para ayudar a compensar el costo de los huevos. Otros pueden recurrir a sustitutos, como el almidón de tapioca, para algunas recetas, o eliminar del menú los platos con huevos, dijo Phil Kafarakis, presidente y CEO de la Asociación Internacional de Fabricantes de Servicios Alimentarios.

Chris Tomasso, presidente y CEO de First Watch, dijo que los huevos son indispensables para la marca de la cadena y se encuentran en la mayoría de sus ofertas, ya sea en el centro del plato o como ingrediente en masas. Hasta ahora, dijo, la empresa ha podido obtener los huevos que necesita y no cobra extra por ellos.

First Watch también ha aumentado el tamaño de las porciones de platillos que no son de huevo, como carne y papas, dijo Tomasso.

Richardson, de Eggs Up Grill, comentó que recientemente se reunió con franquiciatarios para analizar la posibilidad de añadir un recargo, pero decidieron no hacerlo.

“Los huevos siempre han sido y seguirán siendo una parte importante de la alimentación de los estadounidenses”, afirmó Richardson.