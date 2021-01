El América corrió al “Piojo” Herrera por medio de Zoom

CIUDAD DE MÉXICO.- El Club América cesó por videollamada de Zoom a uno de los entrenadores más ganadores de su historia.

Miguel Herrera, ex DT de las Águilas, escuadra con la que levantó 4 títulos, dio más detalles sobre su salida del conjunto de Coapa, señalando a Joaquín Barcárcel, directivo de Televisa, como el principal responsable de su cese.

“Cuando nos llama Joaquín Balcárcel, jefe de Santiago (Baños), nos llama por el Zoom y dice: ‘pues yo tomé la decisión y hasta aquí llegó la relación’, y le dije: mira no estoy de acuerdo, en la parte deportiva ahí están los números, estoy triste y molesto por la decisión que estás tomando’,

“A final de cuentas, aprendí de una persona muy importante en esta carrera que un día me dijo: ‘hay decisiones de empresa que se toman que no nos gustan, pero se toman’ y bueno no me queda más que agradecer a la institución”, confesó Herrera en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

El “Piojo” reiteró que Santiago Baños siempre le respaldó al frente del club, incluso después de la bronca que sostuvo Ante Razov, auxiliar técnico del LAFC, en la pasada Concacaf Liga de Campeones. Herrera ofreció hacerse a un lado, pero el presidente deportivo de las Águilas rechazó esa propuesta.

“Yo hablando con Santiago (Baños), que es el presidente del América, terminando el partido (vs. LAFC) perdimos y le dije: ‘bueno si quieres me hago a un lado, traigan a alguien más, porque a lo mejor ya no está funcionando esto, pero me dijo: ‘por supuesto que no, nuestro proyecto está contigo, seguimos contigo'”, sentenció Herrera.