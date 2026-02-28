El alcance del VAR se amplía para incluir córners y segundas amarillas

En cambios que se implementarán en la Copa del Mundo de este año

El árbitro Luca Zufferli detiene el partido y revisa la pantalla del VAR durante el partido de fútbol de la Serie A entre la Lazio y el Genoa en Roma, Italia, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)

HENSOL, Gales (AP) — El alcance del VAR se amplió el sábado para incluir los saques de esquina y las segundas tarjetas amarillas.

También se aprobaron medidas para acelerar el juego en la asamblea general anual de la International Football Association Board, entre ellas un “principio de cuenta regresiva” aplicable a los saques de banda y los saques de meta.

En cambios que se implementarán en la Copa del Mundo de este año, ahora se permitirán las repeticiones de video para comprobar y revisar tarjetas rojas derivadas de “una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta” y para poder anular “un saque de esquina concedido de manera claramente incorrecta, siempre que la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación”.

El VAR también podrá revisar casos de identidad equivocada, cuando el árbitro sanciona al equipo incorrecto por una infracción que deriva en una tarjeta roja o amarilla mostrada al jugador equivocado.

La IFAB también acordó realizar pruebas para seguir analizando las demoras tácticas por lesión de los porteros, en un esfuerzo por “disuadir este comportamiento”.

El año pasado, la IFAB aprobó un cambio de regla por el cual se concederá un saque de esquina al equipo rival si un portero retiene el balón durante más de ocho segundos.

Ahora habrá una regla similar en los saques de banda y los saques de meta.

Si el árbitro considera que cualquiera de los dos tarda demasiado, se iniciará una cuenta regresiva visual de cinco segundos. Si el balón no está en juego al final de la cuenta, el saque de banda se concederá al equipo rival y el saque de meta se convertirá en un saque de esquina para el equipo rival.

En un esfuerzo adicional por agilizar el juego, los jugadores sustituidos deberán abandonar el terreno de juego dentro de los 10 segundos posteriores a que se muestre el tablero de sustitución. Si no lo hacen, no se permitirá el ingreso del sustituto al campo hasta la primera interrupción después de que haya transcurrido un minuto de juego.

Además, los jugadores que provoquen una demora del juego por lesión “deberán abandonar el terreno de juego y permanecer fuera durante un minuto una vez que se reanude el juego”. La IFAB indicó que llevará a cabo un proceso de consulta para desarrollar medidas que aborden a los jugadores que se cubren la boca al encarar a rivales durante los partidos.

El jugador del Benfica Gianluca Prestianni ha sido acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior durante un reciente partido de repechaje de la Liga de Campeones, mientras se cubría la boca con su camiseta.

Prestianni ha negado haber insultado de forma racista a Vinícius. No jugó el partido de vuelta contra el Madrid el miércoles después de que la UEFA lo suspendiera provisionalmente por un encuentro.