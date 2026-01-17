El Dólar
Eintracht Frankfurt y Werder Bremen empatan

En un emocionante partido con seis goles

Yukinara Sugawara, izquierda, y Amos Pieper, del Werder Bremen, intentan despojar del balón a Arnaud Kalimuendo-Muinga, del Eintracht Frankfurt, en el partido de fútbol de la Bundesliga del viernes 16 de enero de 2026, en Bremen, Alemania. (dpa vía AP)
AP

BREMEN, Alemania (AP) — Werder Bremen y Eintracht Frankfurt compartieron los puntos de la Bundesliga después de un dramático empate 3-3 que comenzó con un gol en el primer minuto y terminó con uno en el último el viernes.

El visitante Frankfurt tomó la ventaja después de 51 segundos gracias a un hermoso toque de Arnaud Kalimuendo, el delantero cedido por el Nottingham Forest.

Bremen luchó y Justin Njinmah igualó antes del descanso.

Sin embargo, volvió a verse en desventaja 11 minutos después del segundo tiempo cuando Nnamdi Collins recibió un pase bombeado al área y logró dirigir su disparo de primera al rincón lejano de la portería.

Bremen, no obstante, mostró la misma resiliencia que antes y Jens Stage empató a 12 minutos del final.

El delantero cedido Jovan Milošević aprovechó dos minutos después para poner a Bremen por delante por primera vez y parecía que se avecinaba la primera victoria desde noviembre para Die Grün-Weißen.

Sin embargo, una volea de Ansgar Knauff tras un pase retrasado en el tiempo de descuento le dio a Frankfurt el empate, aunque solo después de una tensa revisión de video que confirmó el gol.

El resultado fue justo dado el carácter cambiante del juego que deleitó a una multitud con entradas agotadas en el Weserstadion.

No obstante, el partido fue el séptimo para el Bremen sin una victoria y su forma en casa fue particularmente preocupante para el entrenador Horst Steffen. Se mantuvo en el 12do lugar.

Frankfurt estaba en séptima posición.

