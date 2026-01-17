Avanza Tamaulipas en implementación de la CURP Biométrica

Como parte de una estrategia nacional para fortalecer la identidad y la seguridad jurídica de la población

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Coordinación General del Registro Civil del Estado de Tamaulipas informó que actualmente el proceso para el trámite de la CURP Biométrica se lleva a cabo en las oficinas centrales ubicadas en Ciudad Victoria, como parte de una estrategia nacional para fortalecer la identidad y la seguridad jurídica de la población.

Mauro Francisco Sandoval Contreras, coordinador general del Registro Civil, señaló que este proyecto es impulsado por el Registro Nacional de Población (RENAPO) y que el estado de Tamaulipas ya cuenta con el equipamiento tecnológico necesario para iniciar la atención a las y los tamaulipecos que requieran realizar este nuevo trámite, el cual incorpora datos biométricos que permiten una identificación más segura y confiable.

Asimismo, destacó que esta acción forma parte de las políticas públicas orientadas a la modernización administrativa y al fortalecimiento de los servicios registrales, en concordancia con la visión humanista y de transformación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha reiterado su compromiso de acercar trámites y servicios a la ciudadanía, garantizando el respeto a los derechos humanos y la protección de los datos personales.

Sandoval Contreras agregó que, de manera paulatina, el trámite de la CURP Biométrica se extenderá a los demás municipios del estado, con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio sin que las personas tengan que trasladarse largas distancias, beneficiando especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

La Coordinación General del Registro Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, donde se darán a conocer oportunamente las fechas, sedes y requisitos para la realización de este trámite en cada municipio.