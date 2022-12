Eduin Caz revela que terminará el 2022 en el quirófano

CIUDAD DE MÉXICO.- No es ningún secreto que la salud de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, no está en su mejor momento, además de padecer una severa alergia que lo obliga a utilizar apoyo respiratoria durante de épocas de frío, el cantante también padece de una hernia hiatal que lo ha mandado en varias ocasiones hasta la sala de urgencias.

La mañana de este marte el intérprete de “Ya supérame” volvió a encender las alarmas entre sus seguidores al publicar un video en el que aparecía desde la cama de un hospital y conectado a un suero. Caz no dio más detalles sobre su estado o los motivos que lo llevaron a internarse, lo que provocó que los usuarios empezaran a especular al respecto.

Ahora el famoso decidió romper el silencio y para tranquilizar a sus fans explicó que, por fortuna, no padece nada grave pero que terminará el 2022 en el quirófano con el fin de mejorar su salud.

Con un clip que compartió en sus historias de Instagram el músico explicó que se someterá a varias intervenciones para aliviar los padecimientos que por tanto tiempo lo han estado aquejando, aunque no reveló la fecha en la que será operado ni tampoco las cirugías que va a realizarse.

“Familia ando aquí hospitalizado, se me había olvidado decirles, lo que pasa es que ya andamos aquí en los tratamientos. Ya me voy a operar, van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra, luego les voy a explicar más o menos que es lo qué me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor”, dijo. Caz también agradeció a todos aquellos que se han preocupado por él y mediante mensajes directos le han externado su apoyo, cariño y preocupación; “Gracias a todos los que se han preocupado y me han mandado mensajes. Aquí andamos, gracias a Dios bien”, finalizó.

Cae destacar que la banda había anunciado que se tomarían un descanso después de concluir su exitosa gira de conciertos, sin embargo, tiene programado un show para el próximo mes de febrero en el Foro Sol de la Ciudad de México por lo que se espera que para entonces, Eduin ya esté cien por ciento recuperado.