Eduin Caz cubre el tatuaje con el nombre de Daisy Anahy, su ex

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más de un mes de que Eduin Caz sugiriera que él y su esposa Daisy Anahy se habían separado, el cantante de Grupo Firme ya cubrió el tatuaje que se había hecho en honor a la madre de sus hijos, pues se había tatuado su segundo nombre en el cuello, sin embargo, en una historia de Instagram que compartió hace unas horas, puede apreciarse como el “Anahy” que portaba con tinta roja fue reemplazado por un rayo de tinta negra; ¿la ruptura es definitiva?

Apenas ayer pensábamos en una posible reconciliación entre la pareja, luego de que Grupo Firme diera inicio a su gira “Hay que conectarla tour 2023”, pues mientras Eduin y la agrupación se presentaban en en el Capital One Arena, un estadio en la ciudad de Washington, en California, Daisy y sus hijos, Geraldine y Eduin Gerardo, se encontraban en el mismo estado sólo que disfrutando de las atracciones que ofrece el Disney California Adventure Park, donde subieron a los juegos, comieron y pasaron un rato familiar.

Por su parte, Eduin celebraba el buen recibimiento que obtuvieron en la inauguración de su gira, la cual atravesará 14 estados de EU, pues el estadio con capacidad de más de 20 mil personas coreó al unísono algunos de los grandes éxitos de la agrupación como “Ya supérame”, “El tóxico”, y “En tu perra vida”, y aunque el músico fue víctima de un percance, pues sufrió una grave cortada con un machete, definió la noche como inolvidable.

La siguiente presentación que ofrecieron tuvo lugar anoche, en Reading, Pensilvania, en el Santander Arena, la cual también se convirtió en todo un éxito, según contó Caz, por lo que al terminar el recital y ya abordo del autobús que los transportará a lo largo de toda la gira, él y algunos otros integrantes de la agrupación; Christian Téllez y Dylan Camacho, celebraron brindando con un par de cervezas hasta muy entrada la la mañana, pues ya eran más de las seis horas y ellos seguían festejando.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue que los integrantes de Grupo Firme se trasnocharan, pues en diversas ocasiones han demostrado que son ávidos de la fiesta y el reventón, sino que en una de las historias de Eduin, donde aparece brindado junto a sus compañeros, luego de chocar las botellas, el cantante da paso a darle un buen trago a su cerveza y, es en ese momento, se puede notar que el tatuaje en el cuello que decía “Anahy” -el segundo nombre de su esposa- ha desaparecido y, en su lugar, se encuentra un rayo, saturado a tinta negra.

Ahora que el músico de 28 años se ha cubierto el tatuaje que se realizó en honor a Daisy, las probabilidades de una futura reconciliación parecen todavía más remotas, pues no sería la primera demostración de Caz en la que hace referencia a una ruptura definitiva; cabe recordar que en los Premios lo nuestro hizo referencia a su pareja, llamándola “exesposa”, pese a que tan sólo 10 días antes habían celebrado el Día de San Valentín juntos.

El motivo de su separación no ha quedado claro, aunque en una entrevista con el Escorpión dorado, el cantante reconoció que Daisy había visto una conversación que tenía con otra mujer, la cual él borró pero no fue suficiente para que su pareja lo perdonara, debido a que mucho se ha dicho acerca de que no sería la primera vez que Eduin es desleal a su esposa quien, además, está en la espera de su tercer bebé y segunda hija, la cual podría nacer en cualquier momento, pues la influencer presenta ya un avanzado embarazo.

Hasta la fecha, de los dos, Eduin es el único que ha hecho pronunciamientos públicos acerca de su ruptura, mientras que Daisy se ha mostrado mucho más hermética; esta mañana, publicó una historia donde se le ve muy contenta deseando buenos días a sus seguidores.