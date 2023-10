Ecuatoriana Núñez gana plata con dedicatoria a su recién fallecido abuelo

SANTIAGO.- Cuando era pequeña, el abuelo de Miryam Núñez le enseñó a no rendirse en nada de lo que emprendiera. La ciclista ecuatoriana aprendió bien la lección.

Una semana después de quedar última en la prueba contrarreloj, Núñez ganó medalla de plata en la carrera ruta femenina de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y le rindió un homenaje a su abuelo, quien acaba de fallecer.

“Ha sido un año con muchas dificultades. En la contrarreloj no tenía un gran estado de ánimo porque apenas murió mi abuelito y para cualquier familia perder a un ser querido no es nada fácil”, dijo Núñez a The Associated Press. “Tratar de asimilar la perdida de un ser querido y además tener la responsabilidad de un país fue difícil”.

Núñez inició la prueba rezagada y finalizó la primera vuelta de las seis programadas en el puesto 24 entre 33 corredoras y parecía que sería otra jornada aciaga para la ciclista de 29 años. Pero apretó el paso y rodó en el sexto peldaño en las vueltas dos y tres.

Durante últimas tres vueltas, la ecuatoriana se enganchó con el grupo puntero. Luego que la estadounidense Lauren Stephens protagonizó una fuga, Núñez luchó rueda a rueda con la paraguaya Agua Marina Espínola, venciéndola en un cierre de fotografía para quedarse con la plata.

“Las condiciones estaban, pero las rivales son duras. En una carrera de un solo día no hay que tener sólo fuerza, hay un poco de suerte para estar con el grupo de fuga. Al final el resultado me deja con confianza para seguir adelante”, añadió.

Además de la muerte de su abuelo, Núñez vivió un inicio de año complicado porque en febrero fue embestida por un auto cuando realizaba un entrenamiento en Quito. Sufrió raspones y un golpe en la cadera y eventualmente regresó a competir.

“Él (su abuelo) me decía que no me diera por vencida y acá lo estoy demostrando”, agregó Núñez. “Ahora deseo que mi abuelo esté haciendo una fiesta desde el cielo. Él me decía que nunca dejará de soñar, espero que esta alegría opaque un poco el dolor que está sintiendo la familia”.

Después de su logro en Santiago, la ecuatoriana volverá a Ecuador y comenzará a pelear por lograr un puesto en los Juegos Olímpicos de París.

“Los olímpicos serían la cereza del pastel, me gustaría ir a unas olimpiadas, es un sueño que estoy buscando”, agregó Núñez. ”Si eso llega, yo sería la mujer más feliz del mundo”.

Y le rendiría un nuevo homenaje a su abuelo.