¡Dwayne Johnson regala camioneta a un fan!

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’, invitó a algunos de sus fanáticos a una proyección especial de su película Alerta Roja y decidió sorprender a uno de ellos regalándole su camioneta personal.

‘La Roca’ eligió de entre el público a Oscar Rodríguez, un veterano de la marina con un amplio historial de servicio social, para obsequiarle su automóvil.

«Mi idea original era regalar el Porsche Taycan que conduzco en la película Alerta Roja. Así que contactamos a Porsche, pero dijeron que no. Pero todavía dije que sí y decidí regalar mi camioneta personal, mi bebé.

«Reuní toda la información que pude sobre todos en la audiencia y, en última instancia, la historia de Oscar me conmovió. Cuida a su mamá de 75 años. Entrenador personal. Líder en su iglesia. Brinda apoyo y comidas a mujeres víctimas de violencia doméstica. Orgulloso y humilde veterano de la Marina. Amable ser humano», escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Al finalizar la película, Johnson pidió a Rodríguez que pasara al frente para contarles al resto de sus seguidores lo que hacía el ex marino, posteriormente le entregó una carta donde le explicaba que él era el nuevo dueño de la camioneta, lo que provocó las lágrimas del ganador.

«¡No tengo palabras para expresar lo bendecido y agradecido que estoy! Una vez más, no hay palabras, solo escritura. Con todo mi corazón, con toda mi vida y con mi ser más íntimo, me postro con asombro y amor ante ti, el Dios santo. Yahvé, eres la celebración de mi alma. ¿Cómo podría olvidar los milagros de bondad que has hecho por mí?», compartió el fanático de Dwayne.