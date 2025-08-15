¡Drama puro en extrainnings! y Tecos se va al frente 3-2 en la serie sobre Monclova

Laredo, Tx.- Dramatismo puro, digno de la serie más apretada y peleada del presente playoff, se vivió este jueves en el Uni-Trade Stadium, donde Tecos de los Dos Laredos necesitó de 11 peleados episodios para superar 4 por 3 a Acereros de Monclova y marchar con ventaja de 3 juegos a 2 a tierras coahuilenses en la continuación de la llave de primera ronda de postemporada.

Ítalo Motta fue el encargado de poner el número definitivo en la pizarra tras llegar a la registradora derivado de envío descontrolado de Jackson Goddard mientras tomaba turno Alí Castillo en el fondo del episodio 11.

La serpentina de Connor Sadzeck (1-0) fue la vencedora con 1.2 innings sin carrera y par de abanicados. Jackson Goddard (0-1) fue el derrotado con la anotación de la diferencia que llegó vía wild pitch tras un doblete y avance de corredor tras toque de sacrificio.

Con seis hombres y tres imparables en el amanecer del tercer rollo, Monclova (2-3) se adelantaba 2-0 en el marcador. Jecksson Flores iniciaba la ofensiva con infield hit por el campo corto y posteriormente se estafaba el segundo cojín, tras un out, Santiago Chávez disparó sencillo por el jardín izquierdo para inaugurar el score. Enseguida, José Peraza con hit al sector central mandaba al plato a Chávez para ampliar la ventaja.

La conclusión de esa tercera entrada recortaba distancia para Tecos (3-2) y ponía 2-1 la pizarra. Aledmys Díaz conectaba sencillo al bosque de la izquierda para impulsar a Harold Ramírez, quien tras un tercio previamente había dado de hit al jardín derecho y se movía a la segunda gracias a imparable de Matthew McDermott por el mismo rumbo.

Los Dos Laredos se aprovecharon del pitcheo abridor y de relevo en el sexto inning para tomar el mando de la pizarra 3 a 2. Aledmys Díaz comenzó con hit por el bosque derecho y se mantenía con vida tras roletazo de Danry Vásquez por la segunda base mal fildeado por José Peraza. Ya con ambos compañeros en circulación, Cade Gotta mandaba una al plato con hit por el centro para igualar las acciones, lo que también despedía del juego al abridor Wilmer Ríos.

Ya con el zurdo Anderson Severino en el cerrito, y estando Danry Vásquez por la tercera almohadilla tras un tercio, un envío descontrolado mandaba a ‘La Bala’ a home para poner arriba a los de casa en ese mismo capítulo.

En el noveno acto la ‘Furia Azul’ atacó al zurdo Nick Ramírez para igualar el marcador a 3 con doblete productor de Santiago Chávez al bosque izquierdo que llevaba a tierra a prometida a Juan Mora que iniciaba el inning con pasaporte recibido.

La victoria de los Binacionales llegó en la entrada 11 con Jackson Goddard en el relevo. Johan Camargo inició el importante ataque con doblete por todo el jardín de en medio; enseguida Francisco Córdoba sacrificó turno para mover al corredor emergente Ítalo Motta a la antesala y éste aprovechó wild pitch para sentenciar la larga jornada tras 4 horas y 21 minutos de gran pelea.

El pitcheo local fue encabezado por Adrian de Horta (5.2IP, 6H, 2CL, 2BB, 4K), relevando Junior Guerra (0.1IP, 1H), Sam Bordner (1.1IP, 1H, 1BB, 2K, HLD) y Andrew Strotman (1.0IP, 2BB, 1K). Por los monclovenses inició Wilmer Ríos (5.0IP, 8H, 3C, 2CL, 1BB, 6K), le siguieron el zurdo Anderson Severino (2.0IP, 1H, 2BB), Christian Cosby (1.0IP, 1K) y Ryley Gilliam (2.0IP, 3K).

Este sábado 16 la serie se reanudará en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle a partir de las 20:45 horas con el Juego 6 del Primer Playoff que tiene abridores aún por definir.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E MVA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 2 TECOS 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 10 0

PG: Connor Sadzeck (1-0, 15.43)

PP: Jackson Goddard (0-1, 27.00)

SV: No hubo

HR: No hubo