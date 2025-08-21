Dos jóvenes mujeres acusan a elementos de la Guardia Nacional del robo de 25 mil pesos y golpearlas

La denuncia será presentada por las dos jóvenes ante la Fiscalía General de la República.

Nuevo Laredo, Tam .— Dos jóvenes fueron víctimas de robo con violencia y agresiones físicas por elementos de la Guardia Nacional, en hechos registrados la mañana del martes en la Carretera Nacional a la altura de la colonia Palmares. Las victimas interpondrán la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Las afectadas fueron identificadas como Donají Trejo Ortega, de 21 años, y Xóchitl Yamilé Alonso Espinoza, de 18, ambas con domicilio en la colonia Valles del Paraíso. De acuerdo con su testimonio, fueron interceptadas por guardias nacionales que viajaban en dos pick up y un vehículo blindado.

Durante la detención, las jóvenes fueron despojadas de 25 mil pesos en efectivo, un teléfono iPhone y bolsas de mano. “Nos pararon sin motivo y empezaron a revisarnos. Cuando intentamos grabar lo que pasaba nos quitaron los celulares y ahí fue cuando nos golpearon”, relató Donají Trejo.

El dinero, explicaron, había sido enviado por el padre de una de ellas para organizar un festejo de cumpleaños. “Nos dijeron que nos calláramos y que si decíamos algo nos iba a ir peor. Me sentí humillada, con miedo de que no nos dejaran ir”, declaró Xóchitl Alonso, quien mostró fotografías de las lesiones sufridas.

La denuncia será presentada por las dos jóvenes ante la Fiscalía General de la República, “queremos que se haga justicia, que nos devuelvan el dinero y el teléfono robado, además que se les lleve a juicio”, señalaron las afectadas. Los elementos de la Guardia Nacional son militares comisionados a la corporación federal.

Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado casos similares, en los que la Guardia Nacional ha sido acusada de abusos de autoridad, extorsiones y uso excesivo de la fuerza. Estos episodios han generado un ambiente de desconfianza hacia una institución que, de acuerdo con su mandato, debería garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Los familiares de las víctimas hicieron un llamado a quienes presenciaron los hechos a aportar videos o testimonios que fortalezcan la denuncia. “No queremos que esto quede impune, porque si nos pasó a nosotras le puede pasar a cualquiera”, advirtieron las jóvenes.

