Permanece sin identificar hombre hallado sin vida en colonia Los Artistas

El cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que la causa de su muerte fue natural; autoridades esperan que familiares lo reclamen para evitar su inhumación en fosa común

El cuerpo fue localizado en el poniente de Nuevo Laredo sin huellas de violencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre en situación de calle que fue encontrado sin vida en el poniente de la ciudad permanece sin ser identificado, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas podría ordenar su inhumación en la fosa común.

El hallazgo ocurrió la mañana del pasado sábado en la entrada de la colonia Los Artistas, a un costado del Segundo Anillo Periférico, en su cruce con la calle Lola Beltrán, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

Vecinos de la zona realizaron el reporte al número de emergencias tras percatarse de que la persona permanecía inconsciente en la vía pública. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que la causa de su muerte fue natural. Habitantes del sector señalaron que el hombre era visto con frecuencia en el área.

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a una funeraria local, para la práctica de la autopsia.

Las autoridades continúan en espera de que algún familiar acuda a reclamar el cuerpo y evitar así que sea sepultado en la fosa común.