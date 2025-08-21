Tracto camión vuelca en Carretera Nacional tras dormitar conductor al volante

El accidente ocurrió en el kilómetro 171 y no dejó personas lesionadas; el percance ocasionó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad

La Guardia Nacional realizó el peritaje y la unidad fue trasladada al corralón para restablecer la circulación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La Guardia Nacional realizó el peritaje y la unidad fue trasladada al corralón para restablecer la circulación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente se registró en el kilómetro 171 de la Carretera Nacional, luego de que el operador de un tracto camión con caja tráiler se quedó dormido al volante y la pesada unidad salió del camino, quedando volcada a un costado de la vía.

El percance ocasionó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad, quienes acudieron para atender la emergencia y verificar la condición del conductor.

Paramédicos de “Bomberos de Rescate” valoraron al trailero en el lugar y confirmaron que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Agentes de la Guardia Nacional, División Carreteras, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Posteriormente, se ordenó el traslado del tracto camión al corralón, con lo que la circulación en el área fue restablecida tras las maniobras de retiro de la unidad accidentada.