Donald Trump abucheado como el primer presidente en funciones en asistir a juego de NFL desde 1978

Asistiendo al partido de los Commanders de Washington contra los Lions de Detroit el domingo

El Presidente Donald Trump, derecha, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, asisten al partido de la NFL entre los Commanders de Washington y los Lions de Detroit en el Estadio Northwest, el domingo 9 de noviembre de 2025, en Landover, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El Presidente Donald Trump, derecha, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, asisten al partido de la NFL entre los Commanders de Washington y los Lions de Detroit en el Estadio Northwest, el domingo 9 de noviembre de 2025, en Landover, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

LANDOVER, Maryland, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump se convirtió en el primer presidente en ejercicio en casi medio siglo en asistir a un partido de temporada regular de la NFL, asistiendo al partido de los Commanders de Washington contra los Lions de Detroit el domingo.

Hubo abucheos de algunos espectadores en las gradas cuando Trump fue mostrado en la pantalla gigante al final de la primera mitad, de pie en un palco junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y nuevamente cuando el presidente fue presentado por el locutor del estadio en el medio tiempo.

Los abucheos continuaron mientras Trump leía un juramento para que los miembros del ejército lo recitaran como parte de una ceremonia en el campo durante el descanso del partido.

“Llego un poco tarde”, dijo Trump a los periodistas antes cuando bajó del Air Force One tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, después de un sobrevuelo del Northwest Stadium durante el partido. Luego se subió a su coche blindado para el trayecto hacia el estadio.

“Vamos a tener un buen partido. Las cosas van muy bien. El país está bien. Los demócratas tienen que abrirlo”, dijo, en referencia al cierre del gobierno.

En el primer cuarto del domingo, antes de que llegara el presidente, el receptor de los Lions, Amon-Ra St. Brown, celebró una recepción de touchdown señalando hacia las gradas y moviendo los brazos al estilo del “baile de Trump” que varios atletas comenzaron a hacer el año pasado.

La Casa Blanca dijo que varios secretarios del gabinete y el senador republicano Steve Daines de Montana también estaban programados para asistir.

Sólo en dos ocasiones anteriores un presidente asistió a un partido de la NFL durante la temporada regular mientras estaba en el cargo: Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978. Trump se convirtió en el primer presidente en asistir a un Super Bowl cuando presenció en febrero a los Eagles de Filadelfia vencer 40-22 a los Chiefs de Kansas City.

Según un informe de ESPN el sábado, un intermediario de la Casa Blanca ha informado al grupo propietario de los Commanders que Trump quiere que el nuevo estadio del equipo —parte de un proyecto de casi 4.000 millones de dólares en la capital del país en el sitio de lo que se conocía como RFK Stadium— lleve su nombre.

“Sería hermoso”, afirmó la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

La visita del domingo fue la última de una serie de apariciones de alto perfil en eventos deportivos por parte de Trump, incluyendo la Ryder Cup de golf, la carrera de autos Daytona 500 y el Abierto de Estados Unidos de tenis.

“Nos sentimos honrados de dar la bienvenida al presidente Trump al juego mientras celebramos a aquellos que han servido y continúan sirviendo a nuestro país”, expresó el presidente del club Commanders, Mark Clouse. “Toda la organización de los Commanders está orgullosa de participar en la iniciativa Salute to Service de la NFL, reconociendo la dedicación y el sacrificio de los veteranos de nuestra nación, los miembros del servicio en activo y sus familias este domingo”.

Antes del partido, el secretario de Defensa Pete Hegseth conversó con el propietario principal Josh Harris —el líder del grupo que compró a los Commanders de Daniel Snyder por unos 6.000 millones de dólares en 2023— y participó en una ceremonia en el campo con miembros del ejército.

Hubo fricciones entre Trump y la NFL durante su primer mandato presidencial, cuando se opuso a que los jugadores se arrodillaran durante el himno nacional para protestar contra la injusticia social o racial. Ese movimiento comenzó en 2016 con el entonces mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick.

A través de las redes sociales y otros comentarios públicos, Trump insistió en que los jugadores deberían ponerse de pie para el himno nacional y pidió a los propietarios de los equipos que despidieran a cualquiera que se arrodillara.