Dōan lleva a Eintracht Frankfurt a victoria 1-0 en el derbi contra Mainz en la Bundesliga

Ritsu Doan celebra tras marcar un gol para Eintracht Frankfurt ante Mainz en la Bundesliga, el domingo 9 de noviembre de 2025, en Fráncfort. (Arne Dedert/dpa vía AP)

BERLÍN (AP) — El atacante japonés Ritsu Dōan anotó en las postrimerías del partido para Eintracht Frankfurt venciera el domingo 1-0 a Mainz 1-0 en su derbi de la Bundesliga.

Dōan recibió el balón al borde del área penal y se deslizó entre dos defensores del Mainz que probablemente esperaban que centrara el balón en lugar de rematar hacia el segundo palo a los 81 minutos.

El gol elevó al Frankfurt al séptimo lugar en la clasificación antes del parón internacional.

Mainz se mantuvo penúltimo después de su séptima derrota en diez partidos.

Suzuki anota para Friburgo

El mediocampista japonés Yuito Suzuki marcó su primer gol en la Bundesliga para que Friburgo derrotase 2-1 a St. Pauli.

Suzuki, de 24 año y que llegó a Friburgo procedente del club danés Brøndby este verano, perforó las redes a los 40 minutos tras interceptar el intento de despeje de Nikola Vasilj, el arquero de St. Pauli, a un tiro de esquina.

Maximilian Eggestein aumentó la ventaja a los 50 y Louis Oppie del St. Pauli descontó a los 69 para los visitantes en una jugada contragolpe

Jackson Irvine rozó el empate cerca para St. Pauli al final, pero no pudo evitar la séptima derrota consecutiva en la liga del equipo recién ascendido.

El delantero alemán Deniz Undav anotó dos veces y Stuttgart remontó dos veces para vencer 3-2 al visitante Augsburgo.

Stuttgart se mantuvo cuarto por delante de Bayer Leverkusen.

El sábado, Union Berlin puso fin al inicio de temporada con 16 victorias consecutivas del Bayern Múnich con un empate 2-2. Harry Kane anotó en el tiempo de descuento para evitar que el líder de la liga alemana sufriera su primera derrota.