El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Dólar sigue en picada

Se vende en 18.50 y se compra en 17.30

Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Este martes los centros cambiarios en Nuevo Laredo pusieron a la venta la divisa verde en 18.50, mientras que a la compra se cotizó en 17.30.

Desde hace 14 meses no se veían estos niveles de la moneda extranjera, pues fue a finales de julio del 2024 cuando la cotización era similar.

En tan solo 15 días, el dólar se ha depreciado 50 centavos. Ya que el pasado 8 de septiembre se vendía en 19.00 pesos, mientras que a la compra estaba en 18.00 pesos.

Varios factores han incidido en la fluctuación del billete verde, como son aspectos externos del país con el recorte a la tasa de interés por parte de la FED y los datos inflacionarios al alza en México, entre otros aspectos.

Baja precio del gas LP
Huevo se encarece en supermercados en ‘martes de mercado’

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.