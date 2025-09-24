Dólar sigue en picada

Se vende en 18.50 y se compra en 17.30

Nuevo Laredo, Tam.- Este martes los centros cambiarios en Nuevo Laredo pusieron a la venta la divisa verde en 18.50, mientras que a la compra se cotizó en 17.30.

Desde hace 14 meses no se veían estos niveles de la moneda extranjera, pues fue a finales de julio del 2024 cuando la cotización era similar.

En tan solo 15 días, el dólar se ha depreciado 50 centavos. Ya que el pasado 8 de septiembre se vendía en 19.00 pesos, mientras que a la compra estaba en 18.00 pesos.

Varios factores han incidido en la fluctuación del billete verde, como son aspectos externos del país con el recorte a la tasa de interés por parte de la FED y los datos inflacionarios al alza en México, entre otros aspectos.