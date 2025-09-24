Huevo se encarece en supermercados en ‘martes de mercado’

Precios oscilan entre 92 y 103 pesos la tapa de 30 piezas

Imagen de uno de los centros comerciales de mayor presencia en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, la tapa de huevo con 30 piezas se ofreció en el rango de los 92 hasta los 103 pesos según la marca de preferencia.

La semana pasada, el precio mínimo era de 89 pesos. Sin embargo, esta vez subió tres pesos.

Otro producto que se encareció es el chile jalapeño, que pasó de 30 a 33 pesos el kilo.

En cuanto al limón, este mantuvo su costo de 42 pesos el kilogramo.

La cebolla redujo su valor, al pasar de 26 a 25 pesos; el tomate pasó de 19 a 13 pesos.

El aguacate también tuvo una reducción, al pasar de 63 a 60 pesos el kilo.