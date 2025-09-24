El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Huevo se encarece en supermercados en ‘martes de mercado’

Precios oscilan entre 92 y 103 pesos la tapa de 30 piezas

Imagen de uno de los centros comerciales de mayor presencia en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, la tapa de huevo con 30 piezas se ofreció en el rango de los 92 hasta los 103 pesos según la marca de preferencia.

La semana pasada, el precio mínimo era de 89 pesos. Sin embargo, esta vez subió tres pesos.

Otro producto que se encareció es el chile jalapeño, que pasó de 30 a 33 pesos el kilo.

En cuanto al limón, este mantuvo su costo de 42 pesos el kilogramo.

La cebolla redujo su valor, al pasar de 26 a 25 pesos; el tomate pasó de 19 a 13 pesos.

El aguacate también tuvo una reducción, al pasar de 63 a 60 pesos el kilo.

Dólar sigue en picada
Exige México investigación exhaustiva por muerte de connacional bajo custodia de ICE

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.