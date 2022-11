Distintas maneras de capacitación laboral que te pueden llevar al éxito

Es importante no perder de vista que no todas las personas tienen el mismo ritmo de aprendizaje. [Agencias]

Es importante no perder de vista que no todas las personas tienen el mismo ritmo de aprendizaje. [Agencias]

En el último tiempo, se le ha estado prestando especial atención a la capacitación de los grupos de trabajo en todo tipo de rubros, convirtiéndose en un aspecto muy importante para retener y potenciar a sus empleados. Atrás quedó la idea de que las capacitaciones sólo se utilizaban al momento de incorporar un empleado nuevo.

También vemos que actualmente hay una amplia variedad de métodos distintos para capacitaciones, por eso vamos a hablar acerca de los principales para que puedas elegir el mejor para tu equipo.

La importancia de elegir una metodología de formación para los empleados

La capacitación laboral resulta muy importante al momento de incorporar y especializar empleados, pero también para ir dando nuevas herramientas y habilidades a los empleados que ya forman parte de la empresa. Es por esto también que el método de formación en la capacitación es tan importante como lo que se va a enseñar o demostrar a los empleados.

En este sentido, los avances que se han ido produciendo en materia de tecnología, son una herramienta fundamental a la hora de incorporar más métodos de formación.

Es importante no perder de vista que no todas las personas tienen el mismo ritmo de aprendizaje, por lo tanto no va a funcionar de la misma manera un método que otro para determinada persona. Podemos mencionar tres métodos principales de aprendizaje:

El visual, a través del cual se incorpora conocimiento mirando algo.

El auditivo, con el que aprendemos escuchando la información que nos brindan.

El kinestésico, en el que se aprende por medio de la acción, poniendo en práctica el saber que se incorpora.

Los 8 mejores métodos de capacitación laboral

Las mejores metodologías de capacitación laboral están orientadas a los 3 métodos de aprendizaje, aunque es importante tener conocimiento acerca de qué funciona mejor y tener el material adaptado según las necesidades de los integrantes.

Aprender con la tecnología

A través de los grandes avances tecnológicos, es cada vez más usual la formación de la mano de la informática. Muchas veces suele llamarse CBT, que significa capacitación basada en tecnología, o e-learning, pero fundamentalmente se trata de lo mismo, con la diferencia de que el e-learning es totalmente en línea, mientras que la CBT puede incluir cualquier tipo de capacitación que necesite de computadoras.

Un gran beneficio del aprendizaje que se basa en la tecnología es que te permitirá trabajar a tu ritmo, dejando de lado la necesidad de necesitar un facilitador físico. Este método de capacitación suele imitar la enseñanza que se da en el aula, proporcionando voz en off que tiene imágenes que van respaldando el contenido que se menciona y explica.

Otra ventaja que presenta el aprendizaje que utiliza la tecnología es la escalabilidad, es decir que una cantidad ilimitada de personas podrá acceder al curso al mismo tiempo y al ritmo que cada uno pueda.

Equipos de Simulación

Los simuladores se usan cuando implementan técnicas de entrenamiento eficaces en campos que necesitan determinadas habilidades para poder operar por ejemplo maquinaria compleja, como puede suceder en la aviación o en la industria médica. Las simulaciones más exitosas son las que pueden representar situaciones del trabajo reales y que le permiten a los usuarios poder resolver problemas o complicaciones que se les pueden presentar en su lugar de trabajo. Algo para destacar es que en este tipo de capacitaciones no se supervisa a los usuarios.

Formaciones dentro del trabajo

Los empleados que ingresan por primera vez a un lugar de trabajo, empiezan enseguida a utilizar este tipo de metodología de capacitación. Hay casos en los que puede ser un beneficio tener algún tipo de herramienta de seguimiento de los empleados. Esto les permitirá a los nuevos empleados tener una idea aproximada al menos de cómo es el contexto en el que trabajarán y los requisitos del puesto que van a ocupar.

Tutorías y coaching

Hay distintos programas de tutorías para las empresas que te darán distintas oportunidades para la formación en el puesto en el que van a emplearse. También brinda relaciones que serán de ayuda para que los empleados nuevos se sientan contenidos y bienvenidos.

En el caso de las tutorías, que son un gran método de capacitación laboral, también presentan la contra de que los empleados deberán quedarse un tiempo extra en su puesto de trabajo para poder capacitar a los nuevos miembros del equipo. Si bien finalmente será un beneficio invaluable, deberán exigirse un poco más.

Formadores

Uno de los métodos de capacitación más tradicionales es la capacitación tipo aula, que también es de los más populares para los empleados. En este tipo de capacitación se imita el estilo de enseñanza de las aulas, en sentido en que hay un instructor que se dedica a dirigir y preparar la experiencia que tendrán los empleados, generalmente ayudándose con una presentación del estilo de conferencia y documentos visuales para mostrar.

Es un estilo con una gran cantidad de beneficios, que incluyen la posibilidad de que los participantes interactúen con el instructor. Se generan a su vez vínculos entre capacitador y empleado, y entre los empleados que atraviesan juntos la capacitación.

Los juegos de rol

Es una técnica que se emplea más con un capacitador y un aprendiz, donde podrán representar distintos escenarios de trabajos potenciales. Es un método más eficiente para sectores que requieren interacción con el cliente o con usuarios, porque les dará la facilidad a los empleados de practicar cómo manejar esas situaciones.

Videos y películas

El video como método de enseñanza fue ganando bastante popularidad, ya que permite a la empresa brindar una capacitación rápida y eficiente para sus empleados, y se puede trabajar desde distintos enfoques según el tipo de video:

Animación

Acción en vivo

Dirigido a la cámara.

Los casos de estudio

Cuando se busca desarrollar habilidades para análisis y resolución de distintos problemas, los estudios sobre casos específicos pueden ser una muy buena metodología de capacitación. En estos casos, los participantes o empleados tendrán escenarios que pueden ser imaginarios o reales, en los que se describen distintas situaciones comunes en el marco laboral que vayan a frecuentar. De forma individual o grupal, los empleados deberán analizar la situación y proponer distintas soluciones junto a escenarios ideales.