Diseña Billie Eilish sus propios tenis veganos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fans del estilo único de Billie Eilish pronto podrán atesorar los tenis diseñados por la propia cantante de “Bad Guy”. Y es que este martes, la estrella de 19 años, anunció el próximo lanzamiento de dos diseños de los clásicos Air Jordan para Nike, según informó el portal Page Six.

Este calzado será 100 por ciento vegano, como la propia Eilish, y estará compuesto de más de un 20 por ciento de material reciclado.

En el pasado, la intérprete le había confesado a Nike que las Air Jordan 15 siempre habían sido su estilo “favorito”, y recuerda haberle “suplicado” a sus padres por un par negro y rojo.

“Cuando los obtuve… los miré como si fueran 1 millón de dólares puestos justo frente a mí”, dijo Eilish.

Su versión de los tenis viene en un color bronceado monocromático acorde con su estética de su era musical “Happier Than Ever”.

“Este no es un zapato popular y no me importa un carajo”, dijo sobre los 15. “Porque lo que sientes por algo que amas profundamente es lo único que importa en el mundo”.

Mientras tanto, llamó a las Air Jordan KO 1 de Nike “un accesorio que se lleva con todo: con pantalones, con shorts, con vestidos, con faldas … Me encanta la forma en que hacen que tus piernas se vean”.

Eilish agregó sobre el tono verde brillante que eligió para su par: “Este color es tan clásico, estúpido, pequeño. Tenía muchas ganas de tener casi una oda para mí misma… Este era yo, por un tiempo”.

Los zapatos también incluyen su logotipo personal en offset, que dibujó cuando tenía 14 años, y el cual ha aparecido en gran parte de sus productos anteriores.

Eilish es una famosa defensora de los estilos sostenibles, y recientemente acordó usar un vestido de Oscar de la Renta en la Gala Met 2021 con la condición de que la marca deje de usar pieles en sus diseños.

“Puedes hacer cosas geniales y no tienes que desperdiciar nada”, dijo la cantante al respecto.

Los tenis de edición especial de Eilish se lanzarán primero en store.billieeilish.com el 27 de septiembre, y en Nike SNKRS, el 30 de septiembre.