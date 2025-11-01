El Dólar
Diomande y Rômulo anotan para dar triunfo a Leipzig sobre Stuttgart en la Bundesliga

El adolescente de Costa de Marfil Yan Diomande y el delantero brasileño Rômulo ayudaron a Leipzig a consolidarse en el segundo lugar en la Bundesliga

Ridle Baku del Leipzig pelea por el balón con Maximilian Mittelstädt del Stuttgart en el encuentro de la Bundesliga del sábado primero de noviembe del 2025. (Hendrik Schmidt/dpa via AP)
AP

BERLÍN (AP) — El adolescente de Costa de Marfil Yan Diomande y el delantero brasileño Rômulo ayudaron a Leipzig a consolidarse en el segundo lugar en la Bundesliga con una victoria el sábado 3-1 sobre el Stuttgart.

Diomande, de 18 años, provocó un gol en propia puerta de Jeff Chabot antes del descanso, luego anotó el segundo a los 53 minutos cuando controló un pase hacia adelante de Christoph Baumgartner y, a pesar de enfrentar a dos defensores, disparó al interior del poste derecho.

Fue su segundo gol en la Bundesliga desde que se unió en la temporada baja al Leipzig procedente del Leganés de España.

El suplente Tiago Tomás descontó para el Stuttgart, pero un error del portero Alexander Nübel, quien perdió el control del balón mientras intentaba un truco para eludir a Rômulo, permitió al brasileño sellar el resultado en el tiempo de descuento.

Borussia Mönchengladbach disfrutó de una victoria de 4-0 en St. Pauli, mientras que Eintracht Frankfurt empató 1-1 en Heidenheim.

Frankfurt perdió al delantero Can Uzun por una aparente lesión en el tendón de la corva a mitad de la primera mitad.

Además, Werder Bremen empató 1-1 de visita ante el Mainz, y Union Berlin y Freiburg lograron un empate 0-0.

El líder de la liga, Bayern Munich, se juega su inicio perfecto ante el Bayer Leverkusen en Múnich. Bayern dejó tanto a Harry Kane como a Luis Díaz fuera de la alineación titular.

