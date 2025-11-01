Bayern Munich derrota al Leverkusen y mantiene su racha perfecta en Bundesliga

El Bayern venció 3-0 al Leverkusen, extendiendo su inicio ganador a 15 partidos en todas las competiciones, mientras Leipzig consolidó el segundo lugar tras superar al Stuttgart

Nicolas Jackson del Bayern Munich celebra tras anotar en el encuentro ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga el sábado primero de noviembre del 2025. (AP Foto/Matthias Schrader)

BERLÍN.- Incluso mientras descansaba a jugadores clave, el Bayern Munich extendió su récord de inicio de temporada y terminó con la racha sin perder de visita de 37 partidos del Bayer Leverkusen en la Bundesliga con una victoria el sábado de 3-0.

Tom Bischof envió a Serge Gnabry para abrir el marcador en el minuto 25, Konrad Laimer centró para que Nicolas Jackson cabeceara el segundo gol en el 31, y Raphaël Guerreiro forzó un gol en propia puerta de Loic Badé antes del descanso.

Gnabry, Jackson y el joven de 17 años Lennart Karl dieron paso a Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise antes de la hora de juego, dando a los tres suplentes la oportunidad de prepararse para el viaje al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones el martes.

Leverkusen, que estaba sin el influyente Álex Grimaldo debido a problemas musculares, envió al delantero argelino de 19 años Ibrahim Maza después del descanso. Pero el equipo visitante nunca se pareció al equipo que rompió la dominancia doméstica del Bayern en 2024.

El Bayern no había vencido al Leverkusen en la Bundesliga desde septiembre de 2022. Pero extendió su inicio ganador de la temporada a 15 partidos en todas las competiciones, incluida la Supercopa de Alemania.

El adolescente de Costa de Marfil Yan Diomande y el delantero brasileño Rômulo ayudaron a Leipzig a consolidarse en el segundo lugar en la Bundesliga con una victoria el sábado 3-1 sobre el Stuttgart.

Diomande, de 18 años, provocó un gol en propia puerta de Jeff Chabot antes del descanso, luego anotó el segundo a los 53 minutos cuando controló un pase hacia adelante de Christoph Baumgartner y, a pesar de enfrentar a dos defensores, disparó al interior del poste derecho.

Fue su segundo gol en la Bundesliga desde que se unió en la temporada baja al Leipzig procedente del Leganés de España.

El suplente Tiago Tomás descontó para el Stuttgart, pero un error del portero Alexander Nübel, quien perdió el control del balón mientras intentaba un truco para eludir a Rômulo, permitió al brasileño sellar el resultado en el tiempo de descuento.

Borussia Mönchengladbach disfrutó de una victoria de 4-0 en St. Pauli, mientras que Eintracht Frankfurt empató 1-1 en Heidenheim.

Frankfurt perdió al delantero Can Uzun por una aparente lesión en el tendón de la corva a mitad de la primera mitad.

Además, Werder Bremen empató 1-1 de visita ante el Mainz, y Union Berlin y Freiburg lograron un empate 0-0.