Sentencia Luis Díaz triunfo del Bayern sobre Real Madrid y avanza a semifinales

Equipo bávaro selló global 6-4 con goles en el cierre y enfrentará al PSG en la siguiente fase

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

MÚNICH.- Luis Díaz y Michael Olise marcaron en los minutos finales para que el Bayern Múnich venciera el miércoles 4-3 al Real Madrid en el partido de vuelta de su cuartos de final de la Liga de Campeones.

El encuentro terminó con los ánimos caldeados: los jugadores del Madrid reaccionaron furiosos porque el árbitro Slavko Vinčić expulsó a Eduardo Camavinga con una segunda tarjeta amarilla por una falta que parecía inofensiva sobre Harry Kane, después de que los jugadores del Bayern lo instaran a hacerlo a los 86 minutos.

Tres minutos después, el colombiano Díaz remató al interior del poste derecho y Olise puso cifras definitivas al duelo con un disparo que entró tras pegar en el poste lejano en el tiempo de descuento. El Bayern certificó una victoria global 6-4, ya que el gigante bávaro ganó el partido de ida de su cuartos de final por 2-1 en Madrid la semana pasada.

El Bayern se medirá al Paris Saint-Germain en las semifinales.