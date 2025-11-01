Arsenal gana de nuevo y amplía su ventaja en la cima de la Liga Premier

Declan Rice del Arsenal controla el balón en el encuentro de la Liga Premie ante el Burnley el sábado primero de noviembre del 2025. (AP Foto/Jon Super)

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Las victorias siguen llegando para el Arsenal.

El líder de la Liga Premier amplió su ventaja en la cima de la clasificación a siete puntos el sábado tras una victoria por 2-0 contra el Burnley.

Son 13 victorias en 15 partidos en todas las competiciones para el equipo de Mikel Arteta después de un comienzo de temporada fulgurante que solo ha fortalecido la creencia de que por fin podría terminar su larga sequía de títulos.

Desde 2004 el Arsenal no ha sido coronado campeón de Inglaterra, pero rápidamente se ha establecido como el equipo a vencer esta temporada.

Los goles en la primera mitad de Viktor Gyokeres y Declan Rice en Turf Moor hicieron que llegaran a nueve victorias consecutivas en la Liga Premier y aumentaron la distancia entre el Arsenal y el grupo perseguidor.

El Manchester United perdió la oportunidad de subir provisionalmente al segundo lugar, pero mantuvo su reciente racha invicta al anotar tarde para rescatar un empate 2-2 ante Nottingham Forest.

El Wolverhampton, que está en el fondo de la tabla, sigue sin ganar tras caer 3-0 ante el Fulham.

El Crystal Palace venció al Brentford 2-0 y el Brighton ganó 3-0 contra el Leeds.

Clase magistral de defensa

Otra victoria y otra portería a cero para un Arsenal que tiene, con diferencia, la defensa más sólida de la liga.

La victoria en Burnley fue la séptima vez consecutiva que el club londinense no concede goles, habiendo recibido solo tres en toda la temporada. Esta fue también la tercera vez en la liga esta campaña que el Arsenal no permitió a su oponente ningún tiro a puerta.

Crucialmente, los goles están fluyendo en el otro extremo y el fichaje de verano Viktor Gyokeres anotó por sexta ocasión en la temporada para poner al Arsenal al frente con un cabezazo a corta distancia a los 14 minutos. Rice duplicó la ventaja al 35 con otro cabezazo.

“Sabíamos que iba a ser una prueba difícil, pero teníamos que mantenernos fieles a nuestros principios”, dijo Rice. “Al final, nuestra calidad brilló”.

Amad salva al United

Amad Diallo anotó una impresionante volea de zurda desde el borde del área para rescatar un punto para el United y asegurar que la racha invicta de Ruben Amorim se extendiera a cuatro partidos.

El United se fue con ventaja al descanso ante el Forest en el City Ground después de un cabezazo de Casemiro al 34.

Pero los visitantes quedaron atónitos después del descanso cuando Morgan Gibbs-White y Nicolo Savona marcaron en un lapso de cinco minutos para poner al nuevo entrenador del Forest, Sean Dyche, a la vista de su primera victoria en la liga desde que asumió el cargo.

Bruno Fernandes golpeó el poste con un disparo de larga distancia mientras el United buscaba el empate y al 81 Diallo lanzó una volea más allá del portero del Forest, Matz Sels.

Pudo haber anotado un gol de la victoria con otro fuerte disparo que fue despejado en la línea.

Wolves en el fondo

Una octava derrota en la liga en 10 partidos esta temporada dejó a los Wolves en el fondo y en peligro de quedar rezagados.

Las señales eran ominosas desde el noveno minuto cuando Ryan Sessegnon abrió el marcador para el Fulham en Craven Cottage y empeoró a partir de ahí.

Los visitantes se quedaron con 10 hombres cuando Emmanuel Agbadou fue expulsado al 36 y en la segunda mitad Harry Wilson amplió la ventaja del Fulham antes de que un autogol de Yerson Mosquera hiciera el 3-0.

La derrota solo aumentará la especulación sobre el futuro del entrenador de los Wolves, Vitor Pereira, quien solo firmó un nuevo contrato de tres años en septiembre.

Welbeck en forma

A la edad de 34 años, Danny Welbeck sigue rindiendo en la máxima categoría de Inglaterra.

El delantero del Brighton llegó a seis goles en seis duelos al anotar a los 11 minutos gol para abrir el marcador contra el Leeds.

A este ritmo, el exjugador del Man United y Arsenal podría ser un candidato para la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo.

“Solo controlo lo que puedo controlar; estoy disfrutando de jugar mi fútbol aquí en Brighton, mi enfoque siempre está en Brighton y en hacer lo mejor que pueda”, dijo Welbeck.

Diego Gomez anotó dos veces en la segunda mitad para completar la victoria 3-0 para el Brighton.

Jean-Philippe Mateta anotó para el Palace en su victoria 2-0 contra el Brentford.