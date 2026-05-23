Dimarco se corona como MVP de Serie A con el Inter de Milán

Federico Dimarco, del Inter, celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Bologna y el Inter de Milán, en Bolonia, Italia, el sábado 23 de mayo de 2026. (Gianni Santandrea/LaPresse vía AP)

Federico Dimarco, del Inter, celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Bologna y el Inter de Milán, en Bolonia, Italia, el sábado 23 de mayo de 2026. (Gianni Santandrea/LaPresse vía AP)

MILÁN (AP) — El mediocampista del Inter de Milán Federico Dimarco celebró su premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie A al marcar el sábado en el empate 3-3 de un Nerazzurri con muchos cambios, contra el Bologna, en su último partido de la temporada.

El partido importaba poco, ya que el Inter ya tenía asegurado el título de liga —y la Copa Italia—, mientras que el Bologna no tenía ninguna posibilidad de clasificarse para competiciones europeas.

El entrenador del Inter, Cristian Chivu, dio una semana extra de descanso a los jugadores que irán al Mundial —en concreto Hakan Calhanoglu, Manuel Akanji, Marcus Thuram y Denzel Dumfries—, pero el capitán argentino Lautaro Martínez fue titular, ya que el delantero argentino había regresado hacía poco de una lesión y necesitaba más minutos.

Dimarco, a quien le entregaron el premio justo antes del partido, anotó el primero con un impresionante tiro libre desde 25 yardas que se coló en el ángulo superior derecho.

Federico Bernardeschi igualó apenas tres minutos después y el Bologna se puso en ventaja poco antes del descanso, cuando la volea de Tommaso Pobega se desvió dos veces.

El Bologna perdió la mitad de sus partidos anteriores como local esta temporada, pero parecía encaminado a la victoria en el Stadio Renato Dall’Ara cuando el mediocampista del Inter Piotr Zieliński desvió un centro hacia su propia portería al inicio del segundo tiempo.

Pero Pio Esposito recortó la diferencia en el minuto 64, cuando empujó a la red un rebote después de que el remate de Andy Diouf pegara en el poste. Diouf también se hizo presente en el marcador en el 86.

Lazio disputaba más tarde su último partido ante Pisa, ya descendido.

La mayor parte del resto de la última jornada de la Serie A se juega el domingo por la noche, con cuatro equipos peleando por los dos últimos puestos de la Liga de Campeones y dos equipos luchando por evitar el descenso.