El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.00
EN VIVO

DIF Tamaulipas lleva apoyo directo a personas con discapacidad severa en los 43 municipios

Con la entrega personalizada de pañales y toallas húmedas, se apoya a 2,510 personas con discapacidad motriz o neuromotriz

La entrega se realiza con base en un padrón de beneficiarios corroborado por el DIF Tamaulipas, con el respaldo de los Sistemas DIF Municipales. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.– Para contribuir al bienestar, higiene y calidad de vida de las personas con discapacidad severa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo la segunda entrega anual del programa Lazos de Esperanza, mediante el cual se proporcionan pañales y material de aseo personal directamente en los domicilios de las personas beneficiarias.

El programa contempla tres entregas al año y beneficia a 2,510 personas con discapacidad motriz o neuromotriz en los 43 municipios de Tamaulipas, brindando un apoyo que también contribuye a la economía de sus familias, el cual consiste en 240 pañales, de acuerdo con la talla de cada persona beneficiaria, y dos paquetes de toallas húmedas.

A través de Los Mensajeros de Paz, el DIF Tamaulipas inició el recorrido en Ciudad Victoria y continuó por Jaumave, Jiménez, Hidalgo, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, El Mante y Ciudad Madero, acercando los apoyos hasta los domicilios de las personas que los requieren.

La entrega se realiza con base en un padrón de beneficiarios corroborado por el DIF Tamaulipas, con el respaldo de los Sistemas DIF Municipales, lo que permite identificar a las personas que requieren este tipo de apoyo y llevarlo directamente hasta sus hogares.

Los materiales están destinados a fortalecer las condiciones de bienestar e higiene de las personas con discapacidad severa, al mismo tiempo que representan un respaldo para sus familias ante los gastos que implica su atención cotidiana.

Debuta Rodri con triunfo del Barcelona ante Athletic Bilbao
Personas de más de 30 países siguen desaparecidas tras la riada en Nepal y China

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.