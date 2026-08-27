Personas de más de 30 países siguen desaparecidas tras la riada en Nepal y China

La tragedia en Nepal y China dejó 359 muertos y más de mil 400 desaparecidos

Un grupo de personas pasa por una zona dañada por las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

Un grupo de personas pasa por una zona dañada por las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

NEPAL.- La catastrófica riada en una zona fronteriza entre China y Nepal causó la muerte de por lo menos 359 personas, y más de 1.400 continúan sin ser localizadas hasta el jueves. Muchos eran extranjeros que estaban en la zona para hacer senderismo, recorridos guiados o peregrinar a un sitio sagrado del hinduismo.

La cifra de desaparecidos tras la tragedia del miércoles puede variar entre organismos debido a diferencias en la forma en que se recopilaron los datos, cuándo se informó y cómo se verificó, así como por fallas de coordinación entre quienes reúnen los datos y quienes realizan las labores de rescate en la zona afectada.

Un vistazo a cómo se han visto afectados múltiples países:

Nepal

La autoridad de gestión de desastres de Nepal indicó que la cifra de muertos aumentó a 359, con 910 personas aún desaparecidas, incluidos 517 extranjeros. La autoridad agregó que hasta ahora 50 extranjeros han sido rescatados por aire.

Reportes locales citaron al Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, que el jueves informó que entre los desaparecidos había 113 turistas nepalíes, 85 efectivos de seguridad del ejército y la policía, además de 161 residentes del distrito de Rasuwa y uno del distrito de Nuwakot.

China

La prensa estatal publicó que al menos tres personas fallecieron y 558 estaban desaparecidas en el condado Gyirong, en Tíbet. La televisora CCTV reportó que 260 de los 558 desaparecidos eran extranjeros. Además, casi 100 ciudadanos chinos estaban desaparecidos del lado nepalí, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

India

El Ministerio de Relaciones Exteriores de India detalló que 288 ciudadanos del país seguían sin ser localizados, incluyendo 73 personas que trabajaban en un proyecto energético. Las autoridades nepalíes han señalado que muchos turistas indios participaban en una peregrinación al monte Kailash, en Tíbet, un sitio sagrado para los hinduistas.

Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos subrayó que 90 estadounidenses estaban en paradero desconocido en China y Nepal. Añadió que no tenía conocimiento de ninguna muerte. Tres estadounidenses han sido rescatados.

Malasia

La junta reportó que 51 malasios estaban desaparecidos.

Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania informó que 55 ucranianos están desaparecidos. La cifra incluye dos grupos de turistas de 47 y siete personas, además de una mujer que viajaba con un grupo extranjero, explicó el Ministerio.

Australia

La junta indicó que 39 australianos estaban desaparecidos.

Reino Unido

Treinta y tres de los desaparecidos procedían del Reino Unido, de acuerdo con la junta.

Canadá

La junta de turismo de Nepal sostuvo que 25 de los desaparecidos eran de Canadá.

Corea del Sur

Funcionarios del gobierno de Corea del Sur señalaron que nueve ciudadanos que trabajaban en la construcción de una planta hidroeléctrica en Nepal estaban desaparecidos.

Singapur

Ocho singapurenses estaban en paradero desconocido, según la junta de turismo de Nepal.

Alemania

La junta de turismo de Nepal indicó que ocho turistas de Alemania estaban desaparecidos.

Rusia

La embajada de Rusia en Nepal reportó que ocho de sus ciudadanos estaban desaparecidos.

Sudáfrica

Entre los desaparecidos había seis sudafricanos, según las autoridades nepalíes.

Letonia

La junta informó que seis turistas de Letonia estaban desaparecidos.

Japón

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, manifestó preocupación por cinco ciudadanos japoneses que, según medios locales, estaban desaparecidos.

Nueva Zelanda

Cinco personas de Nueva Zelanda estaban desaparecidas, indicó la junta de turismo de Nepal.

Francia

La junta afirmó que cuatro ciudadanos franceses estaban desaparecidos.

Bélgica

De acuerdo con la junta, tres personas de Bélgica estaban en paradero desconocido.

España

La junta indicó que tres visitantes de España estaban desaparecidos.

Otros

Según los datos de la junta de Turismo, dos personas de Italia, dos de Kazajistán, dos de Portugal, dos de Irlanda y dos de Países Bajos estaban desaparecidas. También indicó que otras 10 personas —una de cada uno de los siguientes países: Bielorrusia, Finlandia, Hungría, Israel, Lituania, Filipinas, Bulgaria, Suiza, Serbia y Suecia— también estaban desaparecidas.