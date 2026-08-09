Diego Rossi ayuda a que Monterrey supere 2-1 a Inter Miami

El argentino Rodrigo de Paul, del Inter Miami, muestra la camiseta de su compatriota y compañero Lionel Messi tras anotar ante Monterrey en la Leagues Cup, el sábado 8 de agosto de 2026. Messi no jugó el encuentro por el deceso de su padre (AP Foto/Lynne Sladky)

El argentino Rodrigo de Paul, del Inter Miami, muestra la camiseta de su compatriota y compañero Lionel Messi tras anotar ante Monterrey en la Leagues Cup, el sábado 8 de agosto de 2026. Messi no jugó el encuentro por el deceso de su padre (AP Foto/Lynne Sladky)

MIAMI (AP) — El uruguayo Diego Rossi anotó el gol de la ventaja a los 90 minutos para que el Monterrey superara el sábado 2-1 a un Inter Miami carente del enlutado Lionel Messi, en la fase de grupos de la Leagues Cup.

Messi regresó a su natal Argentina tras la muerte de su padre Jorge, ocurrida por la madrugada. Se desconoce cuándo volverá al club floridano el delantero estelar de 39 años.

El crack se había tomado un descanso de dos semanas después de perder con Argentina la final mundialista ante España. Hizo su primera aparición, como suplente el 1 de agosto, cuando Inter Miami empató 2-2 con Columbus en un partido de la MLS.

Luego, Messi sumó dos goles y una asistencia en el primer partido de Inter Miami en la Leagues Cup: una victoria 4-2 ante Atlético San Luis el miércoles.

Miami suma 3 puntos en este torneo que disputan equipos de la MLS contra clubes mexicanos. Ganó la Leagues Cup de 2023 y llegó a la final el año pasado, pero sus posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa parecen escasas con un partido restante en su grupo de 18 equipos.

El remate de Rossi, quien fue adquirido el 3 de julio procedente del Crew de Columbus, coronó una segunda mitad de dos goles para Monterrey, que acumula tres puntos.

Rossi ganó el Botín de Oro de la MLS en 2022 con Los Angeles FC y ayudó a Columbus a conquistar los títulos de la MLS Cup 2023 y la Leagues Cup 2024.

Monterrey borró una desventaja de 1-0 al descanso con el gol del empate de Hugo Cuypers a los 47. Cuypers fue elegido al Juego de Estrellas de la MLS en 2026 y anotó 13 goles en 11 partidos esta temporada con el Fire de Chicago, antes de su traspaso a Monterrey el 23 de julio.

El argentino Rodrigo De Paul puso a Inter Miami en el marcador con un disparo de unos 25 metros que se coló junto al poste izquierdo a los 32 minutos.

Al celebrar el gol, De Paul se quitó temporalmente su camiseta número 7 para mostrar la número 10 de Messi en una muestra de solidaridad con su compañero de selección y de club. El gesto le valió una tarjeta amarilla.

El defensor de Monterrey Carlos Salcedo salió por una lesión a los 15 minutos y fue reemplazado por Jorge Rodríguez.

Ambos clubes concluyen la fase de grupos el miércoles. Miami recibirá a León, mientras que Monterrey visitará a Nashville.

En otros encuentros, León superó 2-1 a Orlando City; Dallas se impuso 1-0 sobre Chivas; Real Salt Lake vapuleó 4-0 al Atlante, y Los Angeles FC venció 1-0 a Toluca.