Nagasaki conmemora el 81 aniversario de la bomba atómica

Gente guarda un minuto de silencio durante una ceremonia por el 81 aniversario de la explosión de una bomba atómica estadounidense, en el Parque de la Paz de Nagasaki, en el sur de Japón, el domingo 9 de agosto de 2026. (Taichi Nagahisa/Kyodo News via AP)

Gente guarda un minuto de silencio durante una ceremonia por el 81 aniversario de la explosión de una bomba atómica estadounidense, en el Parque de la Paz de Nagasaki, en el sur de Japón, el domingo 9 de agosto de 2026. (Taichi Nagahisa/Kyodo News via AP)

TOKIO (AP) — El alcalde de Nagasaki calificó el domingo las armas nucleares como el “mal absoluto”, denunció el creciente apoyo a la disuasión nuclear e instó al gobierno japonés a adherirse a sus tres principios no nucleares de la posguerra, durante los actos por el 81º aniversario del bombardeo atómico de Estados Unidos sobre la ciudad suroccidental japonesa.

El aniversario coincidió con la revisión, por parte del gobierno de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, de la política de defensa del país para reforzar aún más la capacidad ofensiva del ejército. Han aumentado las especulaciones sobre si Takaichi, que respalda la disuasión nuclear, podría permitir que se introduzcan armas nucleares en el país, en contra del tercer principio no nuclear.

El alcalde, Shiro Suzuki, afirmó que, aunque algunos países sostienen que poseer armas nucleares ayuda a disuadir a posibles atacantes, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki han demostrado que los seres humanos pueden cruzar la línea.

“La teoría de la disuasión nuclear es extremadamente peligrosa y frágil. Las armas nucleares no son un ‘mal necesario’, sino un ‘mal absoluto’, y nunca pueden coexistir con la humanidad”, declaró Suzuki. “A todos los líderes de los estados con armas nucleares y de las naciones que dependen de la disuasión nuclear: deben afrontar la realidad de que cuanto más dependan de la disuasión nuclear, más aumentan el riesgo de una guerra nuclear”.

Estados Unidos lanzó el ataque contra Nagasaki el 9 de agosto de 1945, y para finales de ese año había matado a 70.000 personas, en un bombardeo tres días después del bombardeo de Hiroshima, que causó 140.000 muertes. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y a casi medio siglo de agresión en Asia.

Representantes de más de 90 países asistieron a la ceremonia en el Parque de la Paz el domingo y guardaron un minuto de silencio a las 11:02 de la mañana, cuando un B-29 lanzó una bomba de plutonio, conocida como “Fat Man”.

Suzuki señaló específicamente al gobierno japonés y exigió que respete la Constitución pacifista de Japón, asista a la conferencia de revisión del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares a finales de este año y se mantenga fiel a los tres principios no nucleares.

Takaichi respalda los dos primeros principios: no poseer ni desarrollar armas nucleares.

La primera ministra, que asistió a la ceremonia del domingo, reiteró su política de adoptar “un enfoque realista y pragmático” para lograr un mundo sin armas nucleares. Al igual que hizo en Hiroshima, Takaichi se mantuvo ambigua respecto de los tres principios no nucleares y se limitó a reiterar que Japón actualmente mantiene esa política.

Takaichi, en su discurso durante la ceremonia, no mencionó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que Tokio se ha negado a firmar porque Japón está bajo la protección del paraguas nuclear de Estados Unidos.

Más tarde, dijo a los periodistas que la política de Japón es trabajar dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear, y que su gobierno decidirá qué hacer con el tratado en función de lo que sea más eficaz para garantizar la seguridad nacional del país e impulsar el desarme nuclear.

Los sobrevivientes han expresado frustración y han criticado el apoyo del gobierno japonés a la disuasión nuclear por considerarlo poco sincero. La creciente preocupación por una posible flexibilización de los principios no nucleares por parte de Takaichi ha provocado protestas de los sobrevivientes, conocidos como hibakusha, en Hiroshima y Nagasaki.

El número de sobrevivientes ha disminuido a 91.105, aproximadamente una cuarta parte del total original, y su edad promedio supera los 86 años. Los sobrevivientes temen que los recuerdos se desvanezcan, ya que los más jóvenes eran demasiado pequeños como para recordar con claridad el ataque.