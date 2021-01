Diego Luna será invitado de honor en Sundance 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Luna se suma a la lista de los talentos mexicanos que participarán en el Festival de Cine de Sundance 2021, en calidad de invitado de honor para la ceremonia de premiación.

El astro fue anunciado por Sundance Institute, junto con Alison Brie y Shira Haas, como uno de los convidados a la fiesta de premiación que se realizará el próximo 2 de febrero, y cuyo anfitrión será Patton Oswalt.

Sundance, unas de las reuniones fílmicas más importantes de Estados Unidos y del mundo occidental cinematográfico, fue fundado por Robert Redford y este año iniciará el jueves 28 de febrero en su primera edición digital y satelital debido a la crisis sanitaria por coronavirus.

Entre los jurados que participarán en diversas categorías, como Filme Dramático o Documental, figuran los actores Daniela Vega (Una Mujer Fantástica) y Raúl Castillo (Wrath of Man), así como los directores Julie Dash (Daughters of Dusty) y Joshua Oppenheimer (The Look of Silence), además de la multinominada Cynthia Erivo (Harriet).

Eugenio Derbez figura en el gran arranque el jueves de este certamen cinematográfico, ya que su película Coda, dirigida por Sián Heder y con la actuación de Derbez y Emilia Jones, será de las primeras en ser exhibidas.

En la sección Next, entrará la película de Alexis Gambis, Son of Monarchs, con Tenoch Huerta, Gabino Rodríguez y Paulina Gaitán, mientras que fuera de competencia, pero en exhibición internacional, saldrá Land, dirigida por Robin Wrigth y con Demian Bichir como uno de sus protagonistas.

Sundance 2021 tiene en su programa alrededor de 70 títulos exclusivos, a los cuales se puede acceder mediante el portal del festival y de acuerdo a la región estadounidense para señal satelital.