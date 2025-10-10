El Dólar
Dictan medidas cautelares a exsecretaria de Finanzas de Cabeza de Vaca

Por dar una aplicación distinta a los fondos públicos que tenía a su cargo por la cantidad de $139,328,239.47

María de Lourdes “N” es señalada por hechos que ocurrieron el 5 de agosto de 2021, en las oficinas del Gobierno del Estado, en su calidad de servidora pública. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- Tras comparecer a juicio este jueves, un juez dictó medidas cautelares a María de Lourdes “N” exsecretaria de Finanzas del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, a quien se le acusa de los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo a la información proporcionada por los representantes legales del gobierno tamaulipeco, el juez realizó este día la audiencia y prohibió a la ex funcionaria de Cabeza de Vaca salir de Reynosa y del país.

María de Lourdes “N” es señalada por hechos que ocurrieron el 5 de agosto de 2021, en las oficinas del Gobierno del Estado, en su calidad de servidora pública como secretaria de Finanzas, por dar una aplicación distinta a los fondos públicos que tenía a su cargo por la cantidad de $139,328,239.47.

Durante la audiencia de este jueves, el juez dispuso la firma periódica de María de Lourdes “N” en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) cada 8 días; una garantía de 300 mil pesos y la prohibición para salir de la ciudad de Reynosa.

Asimismo, se estableció que la próxima audiencia se realizará el próximo 14 de octubre a las 17:00 horas.

