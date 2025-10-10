Bajaría temperatura hasta los 19 grados centígrados este fin de semana

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo a información del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), poco a poco se comienza a presentar una disminución en la temperatura, sobre todo por las noches.
Ejemplo de ello es este viernes y sábado, donde la temperatura máxima se espera sea de 32 grados centígrados y 19 grados centígrados en la mínima.
Para lo que sería domingo y lunes, de nueva cuenta se tendría una temperatura máxima de 32 grados centígrados y la mínima aumentará a 21 grados en la misma escala.
Se espera que del martes en adelante, la máxima ronde los 35 grados centígrados y las mínimas sean de hasta 23 grados en la misma escala.