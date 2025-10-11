Detienen a dos mujeres por usar documentos falsos para tramitar visa

Las detenidas fueron aseguradas en hechos distintos cerca del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo; ambas portaban constancias y comprobantes presuntamente apócrifos

NUEVO LAREDO, TAM.- En hechos distintos registrados esta semana en las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, dos mujeres fueron detenidas por autoridades estatales y federales tras ser sorprendidas con documentación presuntamente falsificada para tramitar visas.

El primer incidente ocurrió el 9 de octubre de 2025, alrededor de las 11:26 horas, cuando agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a bordo de una unidad oficial, realizaban labores de investigación en la colonia Madero.

Al circular por la calle Anáhuac y Río Guayalejo, los elementos detectaron a una mujer con actitud evasiva, quien intentó alejarse al notar la presencia policial. Tras indicarle el alto mediante el altavoz de la patrulla, se detuvo momentos después.

La mujer, identificada como Esmeralda Elizabeth “R”, de 21 años, originaria de Frontera, Coahuila, se identificó como estudiante de la Universidad Tecnológica del Estado de Coahuila y declaró haber acudido al consulado para gestionar una visa.

De forma voluntaria, entregó una carpeta con documentos que incluían una constancia de estudios, un comprobante de colegiatura y calificaciones. Posteriormente, reconoció ante los agentes que dichos documentos eran falsos y que los había obtenido a través de una persona identificada como “Aidé”, a quien habría pagado para facilitar el trámite.

A las 11:30 horas, la agente Evelyn Saray “M” le informó que quedaba detenida por el probable delito de falsificación y uso de documentos públicos y/o privados. Minutos después, fue asegurada y se le leyeron sus derechos. La mujer, junto con la documentación, fue puesta a disposición del Ministerio Público en la sede local de la Fiscalía.

Un día después, el 10 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal detuvieron a otra mujer, identificada como Denisse “O”, en las inmediaciones del Consulado Americano.

La mujer fue vista alterando el orden público y agrediendo verbalmente a transeúntes. Al ser abordada por los oficiales, manifestó portar documentos falsos para tramitar una visa láser e intentó huir, agrediendo físicamente a los agentes.

Durante la inspección, se le aseguraron una constancia laboral y un recibo de nómina, ambos presuntamente apócrifos. Fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, junto con la documentación incautada.