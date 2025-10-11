El Dólar
Nombra Mónaco a Sébastien Pocognoli como nuevo entrenador hasta 2027

El técnico belga, campeón con Union Saint-Gilloise, sustituye a Adi Hütter tras el irregular inicio del Mónaco en Ligue 1 y la Liga de Campeones

Sébastien Pocognoli toma las riendas del equipo tras un mal inicio. [X]
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- El Mónaco de la Ligue 1 contrató al entrenador Sébastien Pocognoli del equipo belga Union Saint-Gilloise el sábado, un día después de despedir a Adi Hütter.

El ocho veces campeón de Francia informó que Pocognoli firmó un contrato hasta junio de 2027. El entrenador belga de 38 años guio al Union Saint-Gilloise al título de liga la temporada pasada, su primer campeonato en 90 años.

Pocognoli hizo 13 apariciones para Bélgica como lateral izquierdo y se retiró hace cuatro años como jugador.

Hütter llevó al Mónaco a terminar en segundo y tercer lugar en los últimos dos años, pero el club está en quinto lugar después de siete partidos esta temporada y tiene un punto en dos duelos de la Liga de Campeones.

Eso incluyó una derrota por 4-1 ante el Club Brugge de Bélgica.

Hütter tuvo dificultades para encontrar el equilibrio adecuado la temporada pasada y durante esta campaña, donde el Mónaco tiene la mayor cantidad de goles en la Ligue 1 con 16, pero está entre las peores defensas después de haber concedido 12.

El próximo partido del Mónaco es el sábado próximo en Angers.

