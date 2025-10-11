Ordena Trump usar fondos del Pentágono para pagar a militares pese al cierre

Los militares estaban en riesgo de no recibir su próximo cheque de pago el miércoles, mientras tanto miles de empleados federales continúan sin recibir pago por el cierre gubernamental

El presidente Donald Trump tras hablarle a militares en la Base de la Infantería de Marina en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump afirmó el sábado que ha ordenado al Departamento de Defensa que utilice “todos los fondos disponibles” para asegurar que el personal militar reciba su pago el miércoles a pesar del cierre del gobierno, una solución a corto plazo que no se aplicará a los cientos de miles de trabajadores federales que han sido despedidos temporalmente.

El mandatario escribió en una publicación en redes sociales que actuaba porque “nuestras Valientes Tropas no recibirán los cheques de pago que les corresponden el 15 de octubre”.

La medida del presidente elimina uno de los puntos de presión que podrían haber obligado al Congreso a actuar, asegurando probablemente que el cierre —que se encuentra ya en su undécimo día— se extienda a una tercera semana y posiblemente más. Pero no parece que haya una medida similar para los empleados federales que también están trabajando sin paga mientras miles están siendo despedidos durante la interrupción de las operaciones gubernamentales. La oficina de presupuesto de la Casa Blanca comenzó los despidos el viernes.

Trump culpó a los demócratas y dijo que usaba su autoridad como comandante en jefe para ordenar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que “use todos los fondos disponibles para que nuestras Tropas sean PAGADAS el 15 de octubre”. El presidente republicano añadió: “Hemos identificado fondos para hacer esto, y el secretario Hegseth los usará para PAGAR A NUESTRAS TROPAS”.

Los militares estaban en riesgo de no recibir su próximo cheque de pago el miércoles después de que el gobierno cerrara el 1 de octubre, al inicio del ciclo presupuestario federal. Estados Unidos tiene alrededor de 1,3 millones de militares en servicio activo, y la perspectiva de que se queden sin paga ha sido un punto focal en las discusiones del impacto negativo del cierre por parte de los legisladores en el Capitolio.

Trump no dijo de dónde obtendrá el dinero.

Una posible fuente serían los miles de millones de dólares que se inyectaron al Departamento de Defensa bajo el gran proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos que aprobó en el verano. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) dijo que tal movimiento era posible.

Un portavoz de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca declaró que los fondos de investigación y desarrollo del Pentágono se usarían para pagar los salarios.

Los trabajadores federales típicamente reciben pago retroactivo después de que termina un cierre, como ahora lo requiere una ley que Trump firmó durante su primer mandato. Recientemente sugirió la idea de no compensar los salarios perdidos.

No estaba claro si la directiva del presidente se aplica a la Guardia Costera, que es una rama de las Fuerzas Armadas pero está supervisada por el Departamento de Seguridad Nacional durante tiempos de paz.

El tercer cierre del gobierno en 12 años ha vuelto a aumentar los niveles de ansiedad entre los miembros del servicio y sus familias, ya que aquellos en uniforme están trabajando sin paga. Aunque recibirían pago retroactivo una vez que termine el estancamiento, muchas familias militares viven de cheque en cheque.

Durante cierres anteriores, el Congreso aprobó legislación para asegurar que las tropas siguieran recibiendo sus salarios, pero la discusión de tomar una medida similar por parte de los legisladores parece haberse desvanecido.

Preguntado a principios de esta semana si apoyaría una ley para pagar a las tropas, Trump respondió: “eso probablemente sucederá” .

“Nos encargaremos de ello”, dijo el miércoles. “Nuestro ejército siempre será atendido”.

El cierre comenzó el 1 de octubre después de que los demócratas rechazaran una solución de financiamiento a corto plazo y exigieran que el proyecto de ley incluyera una extensión de los subsidios federales para el seguro de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. La expiración de esos subsidios a fin de año resultará en aumentos mensuales de costos para millones de personas.

Trump y los líderes republicanos han dicho que están abiertos a negociaciones sobre los subsidios de salud, pero insisten en que el gobierno debe reabrir primero.

Ambas partes parecen estar firmes en sus posiciones, lo que hace incierto cuándo o cómo terminará el cierre.