Destaca Arturo Domínguez liderazgo histórico de la frontera Laredo–Nuevo Laredo

El agente aduanal subrayó que este liderazgo no es producto de decisiones aisladas, sino de una relación histórica, cordial y coordinada entre ambas ciudades fronterizas

Nuevo Laredo, Tam.– La frontera conformada por Laredo y Nuevo Laredo se mantiene como el principal puerto terrestre de América, una posición estratégica que ha sido construida a lo largo de décadas de coordinación binacional y que, de acuerdo con especialistas del sector, no está en riesgo pese a diferencias políticas entre México y Estados Unidos.

“Estamos en la frontera terrestre más importante del mundo. No hay otra que tenga este volumen, esta experiencia y este nivel de coordinación”, afirmó el agente aduanal Arturo Domínguez, durante su participación en Café con Llamas.

Domínguez destacó que por esta frontera cruzan diariamente, en ambos sentidos, más de diez mil tractocamiones, lo que convierte a Laredo–Nuevo Laredo en un eje logístico insustituible para el comercio internacional y para las cadenas de suministro de América del Norte.

El agente aduanal subrayó que este liderazgo no es producto de decisiones aisladas, sino de una relación histórica, cordial y coordinada entre ambas ciudades fronterizas, una dinámica institucional y operativa que —dijo— no se presenta en ninguna otra frontera entre México y Estados Unidos.

En ese contexto, Domínguez abordó la creciente inconformidad del sector empresarial frente al proyecto Green Corridors, al señalar que iniciativas de esta magnitud deben analizarse con total transparencia y con la participación de los organismos especializados.

“Creemos que debe haber transparencia, pero no se ha informado a la ciudadanía ni al sector aduanal sobre lo que implica este proyecto. Ni siquiera sabemos con claridad cómo se implementará”, expresó, al advertir que cualquier esquema que no considere la experiencia operativa de la región atenta directamente contra los intereses de Nuevo Laredo y del propio sistema fronterizo.

Al hablar sobre el proyecto Green Corridors, el agente aduanal expresó que se realizó sin consulta previa al Comité Port of Entry, organismo del cual ha sido presidente y que fue creado precisamente para evaluar la conveniencia de proyectos que impactan el flujo comercial y la competitividad regional.

Finalmente, sostuvo que aun en escenarios de desacuerdo entre México y Estados Unidos, la frontera Laredo–Nuevo Laredo conservará su liderazgo mundial, gracias a su infraestructura, conocimiento acumulado y a una cultura de coordinación que ha demostrado ser más fuerte que cualquier coyuntura política.

“Puede haber diferencias entre países, pero esta frontera siempre va a seguir siendo líder”, concluyó.