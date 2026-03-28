Desplome de helicóptero turístico deja 3 muertos frente a isla hawaiana de Kauai

Fue el más reciente de una serie de incidentes mortales que ha afectado a la industria durante décadas

Miembros del equipo de seguridad marítima de Kauai y otras personas brindan ayuda a los heridos tras la caída de un helicóptero turístico de Airborne Aviation en la playa de Kalalau, en Kauai, Hawai, el 26 de marzo de 2026. (Suboficial de segunda clase Tyler Robertson/Estación de Kauai/Guardia Costera de EEUU. vía AP)

Miembros del equipo de seguridad marítima de Kauai y otras personas brindan ayuda a los heridos tras la caída de un helicóptero turístico de Airborne Aviation en la playa de Kalalau, en Kauai, Hawai, el 26 de marzo de 2026. (Suboficial de segunda clase Tyler Robertson/Estación de Kauai/Guardia Costera de EEUU. vía AP)

HONOLULU (AP) — Tres personas fallecieron y otras dos resultaron heridas luego de que un helicóptero turístico se estrelló cerca de una playa remota frente a la costa de la isla hawaiana de Kauai, informaron las autoridades. Fue el más reciente de una serie de incidentes mortales que ha afectado a la industria durante décadas.

En el momento del desplome el jueves por la tarde, justo frente a la playa Kalalau, a bordo del aparato iban un piloto y cuatro pasajeros, indicó el Departamento de Bomberos de Kauai. La playa se encuentra en la costa de Na Pali, en la costa norte de Kauai. A la zona sólo se puede acceder a pie o en barco. La geografía del área, con altos acantilados junto al mar y afiladas crestas montañosas, puede contribuir a turbulencias y cambios rápidos del clima que representan peligros para la aviación.

Se envió un correo electrónico al Centro Médico Wilcox solicitando información sobre el estado de los pacientes.

Al menos 16 personas han muerto en accidentes de helicóptero en Hawai en los últimos siete años, incluidos dos incidentes en 2019. La caída de un avión de paracaidismo en Hawai ese año mató a 11 personas; los investigadores culparon al despegue agresivo del piloto.

En 2023, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) estableció un nuevo proceso para los operadores de paseos aéreos en Hawai que quieran volar a altitudes más bajas, incluidas recomendaciones para la capacitación y las calificaciones de los pilotos, así como para el equipo de las aeronaves. La agencia anunció que revisará a fondo el plan de seguridad de cada operador antes de emitir una autorización.

Los choques también han afectado a las operaciones de paseos turísticos en helicóptero en otras partes de Estados Unidos, incluido un incidente el año pasado en el río Hudson en Nueva York que mató al piloto y a una familia de cinco turistas españoles. Años antes, cinco personas murieron en 2018 cuando un helicóptero chárter que ofrecía vuelos “sin puertas” cayó en el East River. Y en 2009, una colisión entre un avión y un helicóptero turístico sobre el Hudson mató a nueve personas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó el viernes que ya investiga el accidente del helicóptero Hughes/MD 500.

“Comenzarán a recopilar información sobre el vuelo y planean examinar el helicóptero una vez que sea recuperado del agua”, anunció la NTSB en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, el aparato estaba operado por Airborne Aviation, una compañía de helicópteros que realiza recorridos turísticos por los cañones, la costa y las cascadas de Kauai. Airborne anuncia un “tour de aventura para quienes buscan emociones fuertes” sin puertas, con capacidad para hasta cuatro personas.

El sitio web de la compañía señala que también realiza misiones de búsqueda y rescate, así como vuelos para respuesta a incendios y servicios de servicios públicos y de construcción. Airborne Aviation no ha dado respuesta a un correo electrónico solicitando comentarios.

Los recorridos en helicóptero son una forma popular de explorar los acantilados, playas y cascadas que bordean la costa de Na Pali.

Derek Kawakami, alcalde de Kauai, agradeció la labor coordinada de la Guardia Costera de Estados Unidos y de las agencias locales de policía, bomberos y seguridad.

“Aquí en Kauai, cada vez que alguien pone un pie en nuestro territorio es uno de los nuestros, lo tratamos como uno de los nuestros, es parte de nuestra familia, y nuestros socorristas actúan con ese espíritu en mente”, dijo en una entrevista con Hawaii News Now.

En julio de 2024, un helicóptero turístico se estrelló en Kauai y el piloto y dos pasajeros fallecieron. El aparato se desintegró en pleno vuelo después de enfrentar turbulencias, que hicieron que las palas del rotor principal golpearan el fuselaje, según la investigación de la NTSB.

Tres personas murieron cuando un helicóptero turístico se desintegró cerca de Honolulu en abril de 2019, y ese diciembre siete personas perdieron la vida —incluidos tres niños— cuando uno se estrelló en clima turbulento cerca de la famosa costa de Na Pali. Testigos y otros pilotos reportaron niebla, lluvia y baja visibilidad alrededor del momento del desplome, y algunos pilotos habían dado la vuelta.

Dos docenas de personas murieron en incidentes de paseos turísticos en helicóptero en Hawai de 2000 a 2010, según Robb & Robb, un bufete de abogados de Kansas City que representa a víctimas.

“He visto demasiado, estando en mi industria, como para recomendarle a alguien que me importa que se suba a un vuelo como éste”, dijo el abogado Andrew Robb el viernes. “Pero el apetito de riesgo de cada quien es diferente”.