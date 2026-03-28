Consume incendio auto en la colonia Américas IV

NUEVO LAREDO, TAM .- Un automóvil fue consumido por el fuego en calles de la colonia Américas IV, al surponiente de esta frontera, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia ante el riesgo de que las llamas se propagaran hacia viviendas y otros vehículos cercanos.

El incidente se registró alrededor de las 6:00 de la mañana en el cruce de las calles Unión y Reserva, donde un vehículo Chevrolet Onix fue localizado envuelto en llamas por vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona fueron despertados por una serie de detonaciones provenientes del automóvil, que para ese momento ya era consumido por el fuego.

Ante la situación, vecinos salieron de sus domicilios para verificar lo ocurrido y alertaron a los servicios de emergencia, debido a que el vehículo incendiado se encontraba estacionado cerca de una vivienda y de otras unidades motrices.

Uno de los residentes del lugar logró mover su camioneta a tiempo para retirarla del área, ya que se encontraba estacionada a escasa distancia del automóvil en llamas.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para sofocar el incendio y evitar que el fuego alcanzara las viviendas cercanas o se extendiera hacia otros vehículos.

A pesar de la intervención de los cuerpos de emergencia, el automóvil fue consumido en su totalidad por las llamas. Las autoridades no reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Hasta el momento, se desconoce el origen del incendio, por lo que autoridades correspondientes realizaron las diligencias para determinar las causas que provocaron el siniestro.