Desplome de aeronave en Laredo provoca masivo operativo

Laredo, Texas.- El desplome de una aeronave registrado la noche de este martes sobre el Loop 20, en el cruce con East Saunders Street, en Laredo, Texas, activó un amplio operativo de emergencia por parte de corporaciones de seguridad y rescate, que mantienen acordonada la zona mientras se desarrollan las labores de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por el Departamento de Policía de Laredo (LPD), el accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando la aeronave impactó sobre la mencionada vía rápida en el sector oriente de la ciudad, generando una situación de riesgo que obligó al despliegue inmediato de unidades de respuesta.

El área permanece bajo resguardo de elementos policiales, bomberos y servicios médicos, quienes realizan maniobras para controlar posibles riesgos derivados del impacto, así como para asegurar el perímetro ante cualquier eventualidad.

Autoridades locales indicaron que la información disponible es preliminar y se mantiene bajo protocolos de manejo restringido, mientras continúan las labores críticas en el sitio. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de tripulantes, la matrícula de la aeronave ni la existencia de personas fallecidas o lesionadas.

Debido a la magnitud del incidente, se implementó el cierre total de la circulación en el tramo afectado del Loop 20, por lo que se exhorta a la población a evitar el área y atender las indicaciones de las autoridades.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se emita información oficial que permita esclarecer las circunstancias del accidente.

Videos Cortesía: Abitsua Rubio