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Se desploma avión en Laredo, Texas

Pasajeros sobreviven y son llevados a un hospital

José García/Líder Web

Laredo, Tx.- Un avión privado con pasajeros a bordo se desplomó la noche de este martes en Laredo, Texas, sobre el Loop 20.

Un vocero del Departamento de Policía de Laredo, informó que se trata de una aeronave chica, y los sobrevivientes fueron llevados a un hospital.

Afortunadamente, el avión no cayó sobre vehículos, lo que evitó más víctimas.

Los Bomberos, al cierre de edición, continuaban con las maniobras en el área del accidente.

“Todo el tráfico hacia el norte y hacia el sur en el Loop está actualmente cerrado cerca de la zona de Saunders Street / Clark Boulevard, con cierres hacia el norte empezando en la carretera Cuatro Vientos y el tráfico hacia el sur está siendo desviado y cerrado en la calle Saunders”.

“Por favor eviten la zona y busquen rutas alternas hasta nuevo aviso. Los oficiales están en el lugar trabajando en el incidente, y se proporcionarán actualizaciones a medida que estén disponibles. Gracias por su paciencia y cooperación”, posteó el Departamento de Policía en su página de facebook.

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