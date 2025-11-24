Designan a Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, vinculado a Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante un acto por el Día del Estudiante en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el viernes 21 de noviembre de 2025. (AP Foto/Cristian Hernandez)

CARACAS, Venezuela.- El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Sin embargo, la entidad que el gobierno de Estados Unidos alega está liderada por Maduro no es un cártel per se.

La designación, publicada el lunes en el Registro Federal, es la acción más reciente en la campaña de Trump para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Anticipando la medida hace casi una semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al Cártel de los Soles de ser “responsable de la violencia terrorista” en el hemisferio occidental.

La medida se produce mientras Trump estudia si tomar acción militar contra Venezuela, algo que no ha descartado a pesar de mencionar la posibilidad de conversaciones con Maduro. Ataques terrestres u otras acciones serían una expansión importante de la operación iniciada hace varios meses, que ha incluido un gran despliegue militar en el Caribe y ataques a barcos acusados de traficar drogas, con más de 80 muertos.

Los venezolanos comenzaron a usar el término Cártel de los Soles en la década de 1990 para referirse a mandos militares que se enriquecieron con el tráfico de drogas. A medida que la corrupción se expandió a nivel nacional, primero con el fallecido presidente Hugo Chávez y luego con Maduro, su uso se amplió de manera vaga a policías y funcionarios gubernamentales, así como a actividades como la minería ilegal y el tráfico de combustible. Los “soles” en el nombre se refieren a las charreteras fijadas en los uniformes de los oficiales militares de alto rango.

El término general se empleó para describir una organización de tráfico de drogas liderada por Maduro en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el primer mandato de Trump anunció la acusación contra el líder de Venezuela y su círculo íntimo por narcoterrorismo y otros cargos.

“No es un grupo”, afirmó Adam Isaacson, director de supervisión de defensa en la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. “No es como un grupo en el que la gente se identifique como miembros. No tienen reuniones regulares. No tienen una jerarquía”.

Ampliar la etiqueta de terrorista a los cárteles

En un comunicado del lunes, el gobierno de Maduro negó categóricamente la existencia del cártel, describiendo la acusación de la administración Trump como una “invención ridícula” destinada a “justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

Hasta este año, la etiqueta de organización terrorista extranjera se había reservado para grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda que usan la violencia con fines políticos. La administración Trump la aplicó en febrero a ocho organizaciones criminales latinoamericanas involucradas en el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes y otras actividades.

La administración culpa a estos grupos de operar los barcos que ataca y acusa de transportar droga, pero rara vez identifica a las organizaciones y no ha aportado ninguna prueba. Afirma que los ataques, que comenzaron frente a la costa de Venezuela y luego se extendieron al Pacífico oriental, tienen como objetivo evitar que los narcóticos lleguen a las ciudades estadounidenses.

Pero muchos —incluido el propio Maduro— ven las acciones militares como un intento de poner fin a los 26 años de control del partido gobernante en el poder.

Desde la llegada de buques y tropas militares estadounidenses al Caribe hace meses, la oposición política respaldada por Estados Unidos también ha reavivado su promesa perenne de destituir a Maduro del cargo, alimentando las especulaciones sobre el propósito de lo que la administración Trump ha denominado una operación antidrogas.

Trump, al igual que su predecesor, no reconoce a Maduro como líder de Venezuela.

Maduro está en su tercer mandato después de que leales al partido gobernante lo declararon ganador de las elecciones presidenciales del año pasado, a pesar de la evidencia creíble de que la candidata de la oposición lo derrotó por un margen de más de dos a uno. Él y altos funcionarios han sido acusados repetidamente de violar los derechos humanos de opositores reales y percibidos del gobierno, incluso después de las elecciones de julio de 2024.

Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, arremetió el lunes contra el gobierno estadounidense tildándolo de ridículo.

“Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cártel de los Soles, que ahora es organización terrorista. Ridículo”, dijo Rodríguez en un acto de gobierno transmitido por la televisión estatal. “Son unos ridículos, se repiten y se repiten” con el “cuento del narcotráfico”.

“Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí”, aseveró la funcionaria. “El 70% de la cocaína que se exporta, se exporta a través de Ecuador. No es Venezuela ni la productora, ni la traficante de droga”.

Hegseth dice que la designación ofrece “nuevas opciones”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo la semana pasada que la designación del Cártel de los Soles proporcionaría “un montón de nuevas opciones para Estados Unidos” para lidiar con Maduro. Pero, hablando en una entrevista con el medio de noticias conservador OAN, Hegseth no proporcionó detalles sobre cuáles son esas opciones y se negó a decir si el Ejército estadounidense planeaba atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela.

“Nada está fuera de la mesa, pero nada está automáticamente sobre la mesa”, expresó.

Funcionarios de Trump han señalado que les resulta difícil ver una situación en la que mantener a Maduro en el poder podría ser un final aceptable. Pero mientras Trump considera una variedad de opciones militares y no militares, incluida la acción encubierta por parte de la CIA, para los próximos pasos, hay una fuerte creencia dentro del gobierno estadounidense de que el gobierno de Maduro “no es sostenible”, según un alto funcionario que no estaba autorizado a comentar públicamente debido a la delicadeza del tema.

El funcionario agregó que Trump ha estado escuchando atentamente a su equipo de inteligencia, que le ha informado que las conversaciones interceptadas dentro de Venezuela indican una creciente ansiedad de Maduro y otros altos funcionarios venezolanos a medida que continúan los ataques de Estados Unidos. Trump, dijo el funcionario, está “muy contento y satisfecho” por el momento con el impacto de los ataques.

Mientras tanto, las súplicas de Maduro y otros cercanos al líder venezolano para hablar directamente con el gobierno de Trump, transmitidas a través de varios intermediarios y canales, parecen ser más frenéticas, dijo el funcionario. Pero Trump no ha autorizado a ningún intermediario a hablar con Maduro en nombre del gobierno estadounidense.

Mientras tanto, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, visitó el lunes a las tropas estadounidenses en Puerto Rico y en un buque de guerra de la Marina en la región.

La acusación alega una conspiración para “inundar” EEUU con drogas

La denuncia de 2020 acusó a Maduro; al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros, de conspirar con rebeldes colombianos y miembros del Ejército venezolano durante varios años “para inundar Estados Unidos con cocaína” y usar el tráfico de drogas como un “arma contra Estados Unidos”. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo.

Antes de deponer las armas como parte de un acuerdo de paz de 2016, los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), usaban regularmente la porosa frontera con Venezuela como refugio seguro y centro para envíos de cocaína con destino a Estados Unidos, a menudo con el apoyo o al menos el consentimiento de las fuerzas de seguridad venezolanas. Los disidentes continuaron el trabajo. El Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla de Colombia, también está involucrada en el comercio ilegal.

Maduro ha negado los cargos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos duplicó este año a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto.

El mandatario venezolano insiste en que Estados Unidos está construyendo un relato falso de tráfico de drogas para forzarlo a dejar el cargo. Él y otros funcionarios del gobierno citan repetidamente un informe de las Naciones Unidas que, según ellos, muestra que los traficantes mueven solo el 5% de la cocaína producida en Colombia a través de Venezuela.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Cártel de los Soles en julio, diciendo que Maduro y sus principales aliados habían doblado el poder del gobierno venezolano, el Ejército y los servicios de inteligencia para ayudar al cártel en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses también alegaron que el cártel de Maduro brindó apoyo material a la pandilla venezolana Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, de México, que estaban entre los grupos que Washington designó como organizaciones terroristas extranjeras en febrero.