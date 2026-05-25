Surgen detalles de un posible acuerdo de EU con Irán

Manifestantes corean consignas durante una concentración a favor del gobierno en la Plaza de la Revolución Islámica, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

Manifestantes corean consignas durante una concentración a favor del gobierno en la Plaza de la Revolución Islámica, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

EL CAIRO (AP) — Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra, reabriría el estrecho de Ormuz y haría que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, dijeron el domingo a The Associated Press funcionarios regionales. Indicaron que los detalles y los plazos se definirían más adelante.

Irán no se ha comprometido públicamente a renunciar a su uranio, una exigencia clave del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó el sábado que un acuerdo ya estaba “negociado en gran medida” tras sostener llamadas con Israel y otros aliados de la región. En las últimas semanas, las partes ya habían parecido estar cerca de un acuerdo, solo para ver cómo la diplomacia flaqueaba.

“Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a llegar a un acuerdo”, dijo Trump el domingo en redes sociales. Señaló que la relación de Estados Unidos con Irán se vuelve “mucho más profesional y productiva”.

El acuerdo no se firmará el domingo, según una persona familiarizada con el estado de las negociaciones que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente.

La reapertura del estrecho comenzaría a aliviar una crisis energética mundial provocada por el sorpresivo bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que llevó a Teherán a cerrar de facto la vía marítima. Los precios del petróleo, el gas y varios productos relacionados se han disparado, sacudiendo la economía mundial. Expertos dicen que tomaría varias semanas o incluso meses para que el transporte marítimo y los precios se recuperen una vez que se reabra el estrecho.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “permanecerá plenamente vigente y en efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.

El posible acuerdo incluiría que Irán renuncie a su uranio

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló en una visita a India que en las negociaciones se ha logrado “un progreso importante, aunque no un progreso final”, y que el mundo ya no tendría que temer que Irán obtenga un arma nuclear.

Rubio dijo a India Today que la “primera etapa” de cualquier acuerdo sería la reapertura total del estrecho. “La segunda es que Irán necesita entrar en negociaciones serias sobre tres temas: su compromiso de nunca tener armas nucleares, restricciones a largo plazo sobre sus capacidades de enriquecimiento, y qué hacer con el uranio altamente enriquecido”.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo a la televisión estatal que estaban listos “para asegurar al mundo que no buscamos un arma nuclear”.

La embajada de Irán en India respondió a Rubio en redes sociales, diciendo que Teherán tiene un derecho “inalienable” a la tecnología nuclear. La República Islámica siempre ha insistido en que su programa es pacífico mientras enriquece uranio a niveles cercanos a los aptos para armas.

Según el posible acuerdo, Teherán aceptaría renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido, según dos funcionarios regionales que hablaron bajo condición de anonimato para declarar sobre las delicadas negociaciones.

Uno de los funcionarios, con conocimiento directo de las negociaciones, explicó que la forma en que Irán renunciará a su uranio altamente enriquecido es un asunto que seguirá negociándose durante un periodo de 60 días. Es muy probable que una parte de la cantidad sea diluida, mientras que el resto se transfiera a un tercer país, señaló. Rusia se ha ofrecido a recibirlo.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto a los niveles del 90% aptos para armas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Trump ha buscado mayores concesiones de Irán que las exigidas en un acuerdo de 2015 de la era de Obama, del que Estados Unidos se retiró posteriormente en el primer mandato de Trump.

El sábado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la agencia de noticias estatal que hay “diferencias que se están reduciendo” entre las posiciones iraní y estadounidense, pero que Irán es cauteloso después de haber sido atacado dos veces en el último año mientras entablaba negociaciones nucleares.

El jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, un mediador clave, salió de Teherán en las últimas horas del sábado tras sostener más conversaciones con funcionarios iraníes.

El estrecho se reabriría e Irán podría vender su petróleo

Según el posible acuerdo, el estrecho de Ormuz se abriría gradualmente en paralelo a que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes, dijeron a la AP los dos funcionarios regionales.

Estados Unidos también permitirá que Irán venda su petróleo mediante exenciones de sanciones, afirmó el segundo funcionario, que fue informado sobre las negociaciones. El alivio de sanciones y la liberación de fondos iraníes congelados se negociarán durante el plazo de 60 días, agregó.

Ambos funcionarios señalaron que el borrador del acuerdo incluye el fin de la guerra entre Israel y Hezbollah.

Han pasado doce semanas desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, matando a altos funcionarios iraníes, incluido su líder supremo. Hay un alto el fuego en vigencia desde el 7 de abril, aunque las partes han intercambiado fuego en ocasiones.

Varios países, incluida la Unión Europea y Reino Unido, acogieron con satisfacción el avance hacia un posible acuerdo con Irán.

Israel, preocupado por Hezbollah

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo en una publicación en redes sociales que él y Trump sostienen que “cualquier acuerdo final con Irán debe eliminar el peligro nuclear”, y que Trump había reafirmado el derecho de Israel a defenderse “.en todos los frentes, incluido Líbano”.

Funcionarios israelíes están preocupados de que Hezbollah, un grupo político-paramilitar libanés aliado de Irán, siga siendo una amenaza grave para Israel y de que Líbano no esté en condiciones de desarmarlo.

Desde el 17 de abril rige en Líbano un frágil alto el fuego, mediado por Estados Unidos, pero los combates han continuado, principalmente en el sur. Hezbollah lanza a diario drones y proyectiles hacia soldados israelíes y el norte de Israel, e Israel ataca objetivos en Líbano mientras sus tropas permanecen en amplias zonas del sur del país.

Más de 3.000 personas han muerto en la más reciente ronda de combates, según el Ministerio de Salud libanés. Además, 22 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano, y dos civiles han muerto en el norte de Israel, según la oficina de Netanyahu.