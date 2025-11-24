Addai anota dos goles y Como vence 5-1 al Torino para entrar en el top 6 de la Serie A

Addai brilló con doblete y lideró una racha invicta que coloca al equipo en zona europea

Jayden Addai, de Como, mantiene la vista en el balón durante el juego de fútbol de la Serie A entre Torino y Como, en Turín, Italia, el lunes 24 de noviembre de 2025. (Fabio Ferrari/LaPresse vía AP)

TURÍN, Italia.- Jayden Addai anotó un gol en cada tiempo mientras el Como venció el lunes 5-1 al Torino, para colocarse entre los seis primeros de la Serie A y extender su racha invicta a 11 partidos en todas las competiciones.

El extremo holandés de 20 años puso al equipo de Cesc Fàbregas por delante nueve minutos antes del descanso cuando recibió un preciso pase de Jesús Rodríguez.

Torino igualó al filo del descanso cuando Nikola Vlašić anotó un penalti tras una mano en el área, pero Addai colocó un disparo raso con el pie derecho desde 20 metros siete minutos después del reinicio para devolver la ventaja al Como.

El español Jacobo Ramón añadió el tercero con un cabezazo en el minuto 71 antes de que Nico Paz hiciera el 4-uno cinco minutos después.

Martin Baturina aprovechó un mal pase hacia atrás para disparar el balón bajo el portero y cerrar el marcador.

La primera victoria del Como en Torino desde abril de 1986 elevó al equipo al sexto lugar, un punto por encima de la Juventus.

Torino permanece en el puesto 12.

Más tarde, Sassuolo y Pisa empataron 2-2 en un choque de clubes liderados por los compañeros de equipo campeones de la Copa del Mundo, Fabio Grosso y Alberto Gilardino.

Kristian Thorstvedt remató un centro para Sassuolo en el quinto minuto del tiempo de descuento de la segunda mitad para rescatar un punto.

Pisa tomó la delantera después de solo cuatro minutos cuando una revisión de video detuvo el juego y le otorgó un penalti temprano. El delantero angoleño M’Bala Nzola anotó su segundo penalti de la temporada.

Sin embargo, Sassuolo empató dos minutos después.

El tiro desviado de Henrik Wendel Meister a falta de nueve minutos volvió a poner a Pisa por delante antes del gol del empate de Thorstvedt para Sassuolo, que ocupa el noveno lugar.

Pisa ha pasado ahora seis juegos de liga sin conocer la derrota, aunque el equipo de Gilardino se mantiene en el puesto 16.