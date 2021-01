Desestima Rix acusaciones de Nath Campos

Rix aseguró que no ha salido ni tiene intenciones de abandonar el País, y pidió objetividad a los medios

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo González, mejor conocido como Rix, hizo pública su postura respecto a los señalamientos de la youtuber Nath Campos, quien lo acusó de abuso sexual.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer publicó una lista de cuatro puntos en los que descalificó las acusaciones de Nath y explica que se trata de un linchamiento mediático y político.

“Hacer una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el poder de los medios masivos, no parece tener intención de justicia (ya que incluso obstaculiza el mismo proceso), sino de fabricar un caso mediático.

“Por ahora, enfrentaré el tema legal, que por el momento no tengo ni acceso a ver la carpeta de investigación en mi contra; pero estoy seguro que las autoridades realizarán su trabajo de manera imparcial sin ceder a presiones mediáticas ni políticas, donde eventualmente saldrán inconsistencias en las acusaciones hechas hacia mi persona”, detalló Rix en el comunicado.

Rix aseguró que no ha salido ni tiene intenciones de abandonar el País, y pidió objetividad a los medios.

“Apelo a la responsabilidad, objetividad y profesionalismo de los medios de comunicación, a quienes invito a investigar el trasfondo político que podría tener este caso mediático”, compartió en sus historias de Instagram.

En un video compartido en YouTube, Nath contó que había sido abusada sexualmente por Rix, a quien consideraba su amigo, cuando ella estaba borracha, después de que salieran a un antro a divertirse.

“Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, comentó la youtuber.