Descienden Girona y Mallorca mientras Lewandowski se despide del Barcelona

Real Madrid homenajeó a Dani Carvajal en jornada final marcada por emotivas despedidas en España

Robert Lewandowski, del Barcelona, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga española entre el Valencia y el FC Barcelona en Valencia, España, el sábado 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Alberto Saiz)

Robert Lewandowski, del Barcelona, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga española entre el Valencia y el FC Barcelona en Valencia, España, el sábado 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Alberto Saiz)

BARCELONA, España.- Girona y Mallorca descendieron tras disputar sus últimos partidos de la temporada de La Liga el sábado, mientras Robert Lewandowski se despidió de Barcelona.

Girona y Mallorca necesitaban ganar y que otros resultados les favorecieran para lograr una escapada agónica de los tres últimos puestos. No tuvieron esa suerte y ambos se unirán al colista Real Oviedo en la segunda división la próxima temporada.

Una victoria habría salvado a Girona, pero el equipo que hace apenas dos temporadas terminó tercero en La Liga no pudo mejorar un empate 1-1 en casa ante Elche. Ese resultado significó que Elche aseguró su permanencia.

Mallorca venció a Oviedo 3-0, pero la diferencia de goles con Osasuna y Levante lo condenó.

Celta Vigo aseguró el sexto puesto y el consiguiente boleto a la Liga Europa tras vencer a Sevilla 1-0.

Getafe irá a la Conference League después de asegurar el séptimo puesto con una victoria 1-0 sobre Osasuna.

El campeón Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis ya habían asegurado los cinco primeros puestos y los consiguientes boletos a la Liga de Campeones antes de la última jornada.

La temporada concluye el domingo con el Atlético en Villarreal para ver cuál termina tercero.

Lewandowski marca en su último partido

Lewandowski anotó en su último partido con Barcelona, al marcar el único gol del campeón en una derrota 3-1 en Valencia.

El delantero de 37 años y Barcelona decidieron separarse este verano después de que pasó cuatro temporadas en el club. Su gol en el estadio de Mestalla fue el número 120 con la camiseta azulgrana.

Barcelona aseguró el título de liga con tres jornadas de anticipación.

Carvajal y Arbeloa dicen adiós

Dani Carvajal recibió ovaciones en el Santiago Bernabéu y lloró cuando fue sustituido en el último partido del veterano lateral derecho con el Real Madrid.

Carvajal, cuyo contrato está a punto de expirar, asistió a Gonzalo García para el gol de apertura. Jude Bellingham y Kylian Mbappé añadieron goles en la victoria 3-1 sobre el Athletic Bilbao.

Carvajal, de 34 años, ayudó al Madrid a ganar seis Ligas de Campeones desde 2013 como su lateral derecho titular —hasta la llegada de Trent Alexander-Arnold esta temporada.

El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, también se despidió cuatro meses después de reemplazar a Xabi Alonso. No pudo enderezar el rumbo de un Madrid que terminó segundo y sin trofeos en esta campaña. La prensa española especula que José Mourinho está cerca de regresar al Madrid.

El defensor David Alaba también jugó su último partido con el Madrid.

Azpilicueta se retira

El exdefensor del Chelsea César Azpilicueta disputó su último partido como profesional antes de retirarse, cuando Sevilla visitó a Celta.

Azpilicueta, de 36 años, ayudó a ganar múltiples trofeos con el Chelsea, incluidos dos Ligas Premier y la Liga de Campeones de 2021, cuando era el capitán del equipo.