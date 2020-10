Descartan reapertura de Arena Monterrey

Aunque el centro de espectáculos anunció su reapertura, el Secretario de Salud de Nuevo León dice que no dará aval mientras hospitalizaciones por Covid sigan a la alza

MONTERREY.- Aunque se había anunciado su reapertura, la Arena Monterrey no reanudará sus operaciones, advirtió Manuel de la O.

El Secretario de Salud dijo en su rueda de prensa diaria que el acuerdo fue tomado por el Consejo de Seguridad en Materia de Salud.

“La Arena Monterrey no será abierta. Sí escuché algunos comunicados que van a tener la reapertura, no, el Consejo de Seguridad de Salud ha decretado que no se va a abrir, así que aguanten. Sé que han aguantado mucho, sé que están hartos, pero tenemos que cuidarnos”, explicó.

“Una disculpa si ocasiono algún problema, pero el objetivo es cuidarnos todos; no se abrirá la Arena Monterrey”.

Hoy se que publicó que tras permanecer en silencio siete meses por la pandemia del Covid-19, la Arena Monterrey anunció su reapertura a partir del 20 de noviembre con el 20 por ciento de su capacidad.

Dante Guillén, vocero del recinto, señaló que serían aproximadamente 3 mil personas máximo las que puedan ingresar en los cinco shows anunciados en la primera etapa de reactivación.

Sin embargo, De la O señaló que ante el repunte que ha habido de casos y hospitalizaciones, se determinó que permanezca cerrada.